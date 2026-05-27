Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 00:00h.

Adelantó información sobre el entrenador y el director deportivo

Florentino Pérez responde a Riquelme con un spot y los fichajes de los mejores: "Seguirá siendo un hecho"

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Enrique Riquelme, un día después de presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, empezó a divulgar su mensaje entre el madridismo y los amantes del fútbol. Su guerra se sustenta en los fichajes estrellas que en las últimas horas desveló que tenía atados si gana las elecciones. No dio a conocer ningún nombre, pero sí reiteró que se trataba de dos grandes jugadores de talla mundial.

Este martes, en El Partidazo de Cope, dejo una pista más al respecto. Riquelme comentó que uno de esos jugadores disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con España. Además, también explicó que tiene atados al entrenador y al director deportivo desde antes de hacer oficial la presentación de su candidatura. Es más, sobre el entrenador afirmó que "no está libre" y que "no ha estado en el Madrid en ningún momento".

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El fichaje estrella de Enrique Riquelme

"Sí, los tengo cerrados. Si yo soy presidente del Real Madrid estas dos estrellas estarán en el Real Madrid. La gente quiere venir, cualquier gran deportista siempre ha querido venir al Real Madrid. A día de hoy hay miedo porque no se sabe qué va a pasar. Competimos con otros clubes que están a otro nivel de profesionalización por Europa. Mañana terminamos con la parte social y a partir de mañana tenemos más de 10 días. Si yo soy presidente del Real Madrid habrá un jugador del Real Madrid que habrá jugado el Mundial", agregó.

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Y también trató el tema de Mou

Además, manifestó de forma clara su opinión del posible fichaje de Mourinho por el Real Madrid, explicando que no entendería que fuera algo que lo dejara cerrado fuera quién fuera el presidente y no un entrenador asociado sólo a la candidatura correspondiente como ha hecho él.

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Más de la intervención de Enrique Riquelme

En qué es mejor que Florentino: "Creo que somos muy diferentes y eso es lo que me gustaría poder presentar a los socios, las diferencias de las candidaturas. En aquella rueda de prensa hablaba de poder presentar proyectos, los avales, la candidatura, en cinco días hábiles. Ahora él hablaba de un debate".

Cómo fue vuestra última conversación: "Corta. Hablamos del ruido y los comentarios sobre la privatización. Le dije que estaba malinterpretando algunas cosas. Usted es el mejor presidente de la historia del Real Madrid y solo por eso ya tiene mis respetos".

Encuestas: "Ha habido una evolución. Seguimos tomando la temperatura a qué opina el socio y el peñista. No solo en Madrid, en el resto de España también. Los datos me llaman la atención. Mañana empezamos con una propuesta a las 12.00 transformacional para el socio del Madrid. Todavía está ganando Florentino pero las encuestas van evolucionando hacia un lado de esperanza. Hay mucho indeciso en las encuestas".

¿Va a terminar con eso de que solo pueda se presidente un rico?: "Para la única presidencia de cualquier cosa del mundo que quien se tiene que presentar tiene que poner 200 millones de euros de garantía en cash de su patrimonio. Habrá mucho más talento entre los socios, seguro, pero claro... Me encantaría que hubiesen tres o cuatro candidaturas. Nosotros vamos a hacer un nuevo proyecto, que me gustaría debatir con el presidente Pérez. Si soy presidente propondré una mejora de los estatutos".