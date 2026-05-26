Álvaro Borrego 26 MAY 2026 - 23:19h.

El exdelantero del Real Betis explicó que Giménez se lo estuvo recordando todo el partido

Borja Iglesias se confiesa "entre lágrimas" tras cumplir un sueño de niño por ir al Mundial: "Yo ya fantaseaba"

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Borja Iglesias disfruta de una segunda juventud en su tierra natal. El delantero se desvinculó de manera definitiva del Real Betis el pasado verano y su regreso al Celta de Vigo supuso toda una liberación para él. Sus 18 goles y 3 asistencias le han valido al delantero para convencer a Luis de la Fuente y disputar el Mundial con España, avalado por la virtud de haberse convertido en el Zarra nacional. Un rendimiento que le convierte en uno de los futbolistas de moda del país y para celebrarlo acudió este martes a La Resistencia de David Broncano para explicar sus últimas experiencias y la ilusión que le merece jugar con la selección nacional.

En mitad de la entrevista también surgieron algunas anécdotas, una ellas mientras jugaba para el Real Betis... y que aún recuerda. Su pique con José María Giménez, del Atlético de Madrid: "Me he peleado con él alguna vez. Es muy fuerte, muy físico. Va al choque continuamente. Me acuerdo una jugada en el Betis, que te presionan muy arriba y yo estaba hombre a hombre en el centro del campo. Me lanzaron un pelotazo, él me agarró. Yo me iba a tirar, metí la mano por donde pude y le metí un agarrón un poco donde no debía. Me caí, tiré el pantalón, fue falta de él pitó el árbitro. Él me pegó un puntalazo por detrás. Luego el cabrón estuvo todo el partido recordándomelo diciéndome "me rompiste los huevos" no sé qué. Creo que quería hacerme sentir mal para que no le siguiese atacando".

La entrevista se produce justo un día después de conocer la lista de Luis de la Fuente. Una llamada que retrotrajo a Borja Iglesias a su infancia, cuando soñaba con ser algún día como sus ídolos nacionales. Un premio para él, pero también para su familia: "Quiero dar las gracias entre lágrimas a todos los que me habéis ayudado a estar aquí, que habéis pensado en mí y enviado energía en cada momento bueno y malo. María, mi familia, mis amigos, los profesionales que me cuidan en todos los ámbitos, el club al que pertenezco. Hoy, 25 de mayo de 2026, cumplo un sueño que ni siquiera me permitía tener durante muchos años. Estoy en la lista de la Selección Española para jugar el próximo Mundial. Y no puedo ser más feliz", expresó nada más conocer la convocatoria.