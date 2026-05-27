El candidato a la presidencia asegura que su técnico, actualmente, tiene equipo

Riquelme desvela que uno de sus fichajes jugará el Mundial con España

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Enrique Riquelme ha dado una buena pista sobre su posible entrenador para el Real Madrid: actualmente tiene equipo. Un perfil que, como es evidente, descarta a muchos de los técnicos sobre los que se venía especulando, especialmente a un Jürgen Klopp que lleva dos años sin entrenar. La pista descarta también a entrenadores como Zinedine Zidane, que lleva sin entrenar desde su segunda salida del propio club blanco, si bien es cierto que todos los caminos apuntan a suceder a Didier Deschamps en la selección de Francia.

Entrenadores con equipo, obviamente, hay muchos. Pero que tengan el cartel suficiente como para hacerse con uno de los vestuarios más difíciles, si no el que más, del fútbol mundial, ya es otra cosa. Habría que pensar en nombres consolidados, de experiencia y trayectoria contrastadas y, seguramente, con éxitos deportivos en el pasado más inmediato. Es decir, esta misma temporada.

Los posibles candidatos de Enrique Riquelme a entrenador del Real Madrid

Si atendemos a la idea de Riquelme de 'españolizar' el equipo, los dos primeros candidatos al banquillo que actualmente tengan equipo y vengan de hacer un buen curso son bastante evidentes: Mikel Arteta y Unai Emery. El primero acaba de proclamarse campeón con el Arsenal y jugará el sábado la final de la Champions League, aunque su salida del Arsenal no parece sencilla. El segundo ha vuelto a levantar la Europa League, esta vez a manos del Aston Villa, y ha conseguido meter a su equipo entre los cinco primeros de la Premier, obteniendo el billete para la Champions a través de la doble vía.

Otra opción podría ser la de Cesc Fábregas, que ha firmado un curso sobresaliente en el Como 1907, que también jugará la Champions el próximo curso. Eso sí, su pasado en el Barça parece complicar una posible llegada al banquillo blanco.

Las opciones, ante esa premisa de tener equipo, son ilimitadas, como es evidente. Por añadir dos nombres, Vincent Kompany está haciendo un gran trabajo en el Bayern y Arne Slot ganó la Premier en su primer año en el Liverpool, aunque posteriormente ha llegado a tener pie y medio fuera.

Donde sí hay una lista importante de entrenadores de caché es en el Mundial 2026. Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y Lionel Scaloni son tres técnicos que ya han estado relacionados con el Real Madrid durante las últimas semanas y que podrían salir tras la cita veraniega de sus respectivas selecciones. Thomas Tuchel o Julian Nagelsmann también tienen un perfil que, a priori, podría encajar con el vestuario madridista.

Luis de la Fuente podría ser otra opción, pero la idea de repetir un 'caso Lopetegui' ocho años después de su fichaje dos días antes del Mundial se antoja cuando menos complicada. Un Julen Lopetegui que, por cierto, también estará en el Mundial entrenando a Qatar. Roberto Martínez es otro técnico español que estará en la cita, en este caso dirigiendo a Portugal. También Carlo Ancelotti, aunque acaba de renovar con Brasil y su regreso al Santiago Bernabéu parece improbable.

Son, en definitiva, muchos nombres los que salen de la pista de Enrique Riquelme, que de momento no se atreve a concretar en estos primeros días de campaña electoral. Unas elecciones que se celebrarán la próxima semana y para las que parece necesitar un plus si quiere competir de verdad con Florentino Pérez.