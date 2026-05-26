Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 21:04h.

El Inter de Milán, nuevo rival del Real Madrid por Nico Paz

Decisión a largo plazo

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Cesc Fábregas, entrenador del Como 1907, aseguró este martes que el club italiano está hablando con el Real Madrid sobre el futuro de Nico Paz, de quien el conjunto merengue se reservó una opción de recompra, que está tranquilo respecto a ello y que hay que dejar a ambas partes trabajar.

“Hemos empezado a hablar hace un poco, no mucho, pero un poco sí. Dejemos trabajar a su gente, a nuestra gente y hablemos con el Real Madrid”, expresó el técnico catalán en rueda de prensa. Fábregas recalcó que Paz está feliz en el Como: “Se ve cómo le importa y cómo estaba el otro día en el banquillo, incluso sin jugar, lo sentía más que nadie. Y eso se dice por sí solo, ¿no?”, añadió.

“Así que nada más. Veamos qué pasa”, valoró el técnico, al agregar que es importante también para ellos saberlo cuanto antes porque tienen que “preparar bien la próxima temporada”. El centrocampista argentino, una de las joyas del Como, formado en la cantera del Real Madrid, llegó al conjunto italiano en agosto de 2024, con un contrato por cuatro temporadas.

El Real Madrid se reservó una opción de recompra y conserva el 50 % de sus derechos económicos, además de tener que aprobar posibles ofertas de terceros. Desde su salida, su rendimiento en el Como fue muy destacado, lo que mantuvo abierta la posibilidad de un regreso al club blanco.

Florentino Pérez arranca con su candidatura

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a las elecciones del club blanco, presentó su candidatura en redes con un vídeo en el que afirmó que dirigir al club "más grande del mundo" no se "improvisa" y reivindicó su gestión a lo largo de los 23 años que ha estado en el cargo.

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"Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación, y es la marca más valiosa del planeta", afirmó el presidente mientras se alternaban imágenes de momentos históricos del club como el tanto de Zinedine Zidane en la final de la Champions de 2002.