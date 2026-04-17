Nico Paz, el interés del Inter y su regreso al Real Madrid: "Si surge la oportunidad..."

Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 12:16h.

El argentino se emociona al recordar su primer gol con la camiseta blanca: "Fue increíble"

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Nico Paz apunta a ser una de las primeras piezas en la planificación del Real Madrid para el año que viene. Eso sí, el centrocampista argentino, una de las sensaciones de la Serie A, se mantiene centrado para acabar la temporada en el Como 1907 de la mejor manera. no en vano, el conjunto italiano depositó toda su confianza en el hispano-argentino, que ha crecido de la mano de Cesc Fàbregas de forma meteórica hasta el punto de ser considerado uno de los mejores futbolistas de Italia. Tanto es así que el Inter de Milán, líder destacado del campeonato, ya ha sondeado su incorporación en repetidas ocasiones.

Ahora, el jugador ha concedido una entrevista exclusiva a SportMediaset Italia en la que se ha sincerado sobre su trayectoria en el equipo italiano, el sueño del Mundial y jugar con Leo Messi. Del mismo modo, ha hablado sobre su próxima temporada, dejando claro que aún no sabe nada, pero que no mira más allá de acabar bien la temporada en el Como 1907 y de llegar bien a la cita mundialista.

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Sobre el interés del Inter de Milán, Nico Paz niega que el conjunto interista haya realizado una oferta en firme por él: "No, no ha habido nada". Por otra parte, juegan precisamente contra los nerazzurri en Coppa Italia. Un partido muy importante para el Como, aunque en este sentido el internacional argentino no se va a dejar achicar por San Siro: "No, no, no hay presión. Cuando juego intento concentrarme en lo mío, no pienso en cosas de fuera del campo, solo en el partido. Ya me presiono yo mismo", reconoce.

Nico Paz y la opción de recompra del Madrid: "No depende de mí"

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Por otra parte, sobre su regreso al Real Madrid, Nico Paz es consciente de que el conjunto madridista tiene una opción de compra para ejecutar este mismo verano, así como otra para el 2027. Y, aunque todo apunta a que se va a ejercer este mismo mes de julio, el jugador prefiere centrarse en lo meramente deportivo: "No quiero pensar en esas cosas. Estoy concentrado al 100% en el Como. Quiero darlo todo en el campo y, si surge la oportunidad, ya veremos. No depende de mí", reconoce.

Del mismo modo, se pone nostálgico al recordar su primer gol con el Real Madrid, que fue al Nápoles: "Fue pura felicidad. Todavía era un niño, creo que era mi segundo partido con el primer equipo. Marcar en Champions ante un equipo como el Nápoles, con aquellos monstruos que jugaban en el Madrid, en el Bernabéu... cuando marqué, todo el mundo estaba cantando mi nombre. Fue una sensación increíble", reconoce.