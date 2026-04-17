Celia Pérez 17 ABR 2026 - 11:52h.

El defensa austriaco no renovará con el club blanco

La planificación deportiva del Real Madrid 26/27 sin revolución, el futuro entrenador y dos fichajes

Compartir







Eliminado de la Champions League y alejado en la pelea por el título liguero esta temporada, el Real Madrid ya piensa en la planificación de la próxima campaña. Tras un año para el olvido, con la llegada de Xabi Alonso y la posterior salida para dar entrada a Álvaro Arbeloa, y sin ningún título, la dirección deportiva ya está a pleno rendimiento con la figura del entrenador sometida a debate interno y varios fichajes en mentes. No será grande la revolución, pero sí habrá caras nuevas. También otras que saldrán, como es el caso de David Alaba.

Uno de los nombres importantes de la zaga blanca en los últimos años, está su última temporada en el Santiago Bernabéu. Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el defensa termina contrato en el próximo mes de junio y no renovará. De hecho, ya hay varios clubes se que se han acercado al austriaco para tantear su fichaje.

PUEDE INTERESARTE El vestuario del Real Madrid ya teme el recibimiento que tendrán en el Bernabéu

David Alaba llegó al Real Madrid en el verano de 2021 como una oportunidad de mercado difícil de rechazar. Tras once años en el Bayern de Múnich, aterrizó en la capital española como agente libre y rápidamente se convirtió en una pieza clave del vestuario por su experiencia, polivalencia y liderazgo.

Su incidencia en el equipo ha ido perdiendo peso y ahora el club planea nuevos nombres para defensa donde gana peso Schlotterbeck y Konaté. El primero renovará con el Dortmund y se convertirá en un objetivo difícil. El segundo, según contó Jorge Picón en su momento en ElDesmarket, no está del todo claro, aunque parece que el cuadro blanco está realizando movimientos. Todo ello para reforzar una defensa en la que Dani Carvajal también parece que no continuará y que Antonio Rüdiger tiene en el aire su futuro en el club blanco más allá de verano.