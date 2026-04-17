El vestuario del Real Madrid ya teme el recibimiento que tendrán en el Bernabéu

Saray Calzada 17 ABR 2026 - 08:46h.

La afición está cabreada tras terminar otra temporada sin títulos importantes

En vídeo, Manu Carreño atiza al Madrid tras casi dos años en blanco: "Fracaso"

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El Real Madrid tiene algo más de un mes de competición por delante y el panorama es desolador. Tiene que ganar todo y esperar que el Barça empiece a fallar para que sigan teniendo opciones de ganar LALIGA. Ahora están a nueve puntos y con la eliminación de Champions poco o nada les queda por luchar. Lo que sí deberán hacer es dar una buena imagen por la camiseta que visten y de cara a sus aficionados. El próximo encuentro liguero es ante el Deportivo Alavés y ya se habla de que el Santiago Bernabéu se pronunciará sobre algunos jugadores.

Ya durante la temporada, algunos futbolistas han tenido que sufrir cómo su propia afición les pitada. Vinicius ha sido uno de los que ha estado en el centro de la diana y tras una mala eliminatoria contra el Bayern de Múnich puede que de nuevo reciba esos pitos que tan poco les gustaba.

En 'El Larguero' de la Cadena SER ya se ha hablado de que en el vestuario comienzan a temer la reacción de la grada el próximo martes. "Hay miedo a los próximos partidos en casa. Porque va a ser un juicio a la plantilla, al entrenador, al club. Son semanas difíciles", comentaba Antón Meana.

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Es cierto que el Real Madrid demostró otra actitud en el partido contra los alemanes y que estos no fueron superiores a lo largo de la eliminatoria. Supieron plantar cara y ponerle contra las cuerdas, pero la afición ha visto partidos muy malos en casa en donde se han dejado muchos puntos y no entienden este cambio de actitud en partidos que sí parece motivarles y otros no.

El futuro del banquillo del Real Madrid

También hablaba del futuro del equipo blanco y de los movimientos que se van a hacer. Se ha hablado mucho en las últimas horas de qué va a pasar con Álvaro Arbeloa y asegura que desde el Real Madrid ahora mismo no piensan en destituirlo. "No va a seguir y habrá cambio en el banquillo, pero que es una decisión no tomada porque posiblemente no sea el momento, porque la temporada no ha terminado, no tienes elegido al entrenador y no ganas nada anunciando a 16 de abril que se va", decía el periodista.