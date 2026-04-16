Lucas Gatti 16 ABR 2026 - 20:07h.

Tras la eliminación del cuadro blanco de Champions ante el Bayern

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Tras la eliminación del Real Madrid contra el Bayer Múnich en los cuartos de final de la Champions League, surgió el rumor de una posible salida de Álvaro Arbeloa como entrenador de la casa blanca a final de la temporada. A raíz de esto, varios nombres surgieron para sucederlo en el cargo en la próxima temporada.

A los ya mencionados como el alemán Jurgen Klopp, los franceses Didier Dechamps y Zinedine Zidane, que probablemente sea el próximo seleccionador de Francia, el portugués José Mourinho, el argentino Mauricio Pochettino, adelanto de ElDesmarque hace un mes, se le suma el actual orientador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

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Según pudo averiguar ElDesmarque, el vínculo de Scaloni con la selección campeona del Mundo sigue vigente. Al entrenador santafecino se le vence el contrato el próximo 30 de junio. Pero en las últimas semanas, comenzaron las reuniones para extenderlo debido a su exitosa gestión. Scaloni ha expresado su comodidad, aunque mantiene cautela sobre los plazos.

Las negociaciones entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y Matías Aldao, agente de Scaloni, están en marcha para un posible acuerdo, más allá de como le vaya a la Albiceleste en el Mundial 2026. Salvo que sea una catástrofe el desempeño del seleccionado argentino en Estados Unidos, México y Canadá, todo indicaría que Scaloni estará un tiempo más en la Selección Argentina.

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El objetivo en un principio de Chiqui Tapia es anunciar la continuidad de Scaloni antes del comienzo del Mundial 2026, al igual que sucedió en la previa de Qatar 2022. Cabe recordar que el argentino firmó su primer contrato oficial como director técnico de la Internacional Argentina a finales de 2018, tras su interinato posterior a la Copa de Rusia 2018. Inicialmente ratificado hasta la Copa América 2019, este vínculo marcó el inicio de su ciclo definitivo. Posteriormente, firmó su extensión hasta 2026 tras ganar el último mundial.

En la última conferencia de prensa, Scaloni no esquivó la consulta sobre la posible renovación de contrato que extendería su ciclo a un tercer período mundialista. "Este lugar es posiblemente el que todo argentino desea estar y yo en este momento estoy acá. Mati (Aldao) está hablando con el presidente (Tapia), pero yo estoy enfocado enn el mundial. Lo demás ya no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa a futuro. Por ahora, eso es todo", aseguró a finales de marzo.

Al margen del entusiasmo por el interés de la AFA para la continuidad del director técnico, Scaloni se mantiene apartado de toda negociación por está abocado a la Copa del Mundo y por este motivo, no apura los términos para la concreción de un nuevo acuerdo. Esto dejaría la puerta abierta a escuchar otras propuestas, pero sabiendo que la prioridad la tendrá la selección de su país.

Desde su debut en septiembre de 2018, en un amistoso ante Guatemala en Los Ángeles (Estados Unidos), el oriundo de Pujato, Santa Fe, dirigió 94 partidos, con un saldo de 67 triunfos, 18 empates y 9 derrotas y con increíbles registros goleadores. Además, encadenó el mayor invicto en la historia del seleccionado, con 36 encuentros en fila sin caídas, racha que se estancó a un partido del récord histórico del fútbol mundial (37, de Italia). En ocho años, ganó dos Copas América, de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y la Copa del Mundo de 2022, un título que a Argentina se le negaba desde 1986.