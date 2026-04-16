Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 12:14h.

"Es necesario tomar medidas para detener eso", asegura el exportero alemán

La secuencia de la expulsión de Arda Güler y la sanción a la que podría enfrentarse

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Oliver Kahn ha protagonizado una severa rajada en contra del Real Madrid después de que el club blanco cayera derrotado en el Allianz Arena. Y es que el Bayern de Múnich supo resistir las embestidas del conjunto merengue, hasta que el árbitro del partido expulsó a Eduado Camavinga en el minuto 88 de partido. En este sentido, las protestas desde el club blanco están focalizadas en lo rigurosa de la decisión, y además se vio a jugadores como Arda Güler o Dani Carvajal señalando directamente al colegiado, Slavko Vincic. a ese respecto, la leyenda de la portería muniquesa y de la selección de Alemania ha cargado duramente contra el conjunto madridista.

Así las cosas, el alemán se mostró muy enfadado de que los blancos protesten por el arbitraje cuando pierden: "Es necesario tomar medidas para detener eso. No pueden salirse con la suya todo el tiempo. Siempre termina en caos en cuanto las cosas no van a su manera, se comportan como si cada decisión arbitral correcta tuviera que favorecerlos", reflexiona, con hartazgo.

Y es que, en este sentido, Oliver Kahn siente que esta 'película' ya la había visto antes: "Es que esta noche no fue diferente. El año pasado hicieron lo mismo contra nosotros, y aquí estamos de nuevo en esta temporada. Eso es inaceptable, y debe detenerse. Honestamente, eso dice mucho sobre cómo han logrado ganar 15 títulos de la UEFA Champions League", sentencia.

De este modo, el exportero alemán pone en duda la legalidad u honestidad no solo del conjunto blanco, sino de muchos de los grandes éxitos que ha logrado levantar a lo largo de su historia. En este sentido, el germano, que se ha batido con los blancos en diversas ocasiones en el pasado, siente que el club blanco siempre se queja cuando pitan algo en su contra, aunque esté bien arbitrado.