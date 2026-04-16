La secuencia de la expulsión de Arda Güler y la sanción a la que podría enfrentarse

Saray Calzada 16 ABR 2026 - 09:02h.

Arda Güler fue expulsado tras terminar el partido

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El Real Madrid cayó eliminado de la Champions en un partido en el que lo dio todo hasta la expulsión de Camavinga. El colegiado le sacó una segunda amarilla algo controvertida y tras esto llegaron los dos goles del Bayern de Múnich para sentenciar la eliminatoria. No fue el único jugador del equipo blanco que terminó expulsado. Al término del encuentro, los jugadores merengues se fueron a por el colegiado para recriminarle esta acción. Uno de los más incisivos fue Arda Güler. El turco ya al borde del túnel de vestuarios vio la roja.

El jugador que había marcado dos goles en el partido, le protestó reiteradamente. En el acta que recoge lo sucedido en el partido aparece que el turco vio dos amarillas y antes de entrar en el vestuario vuelve a recriminar al colegiado y es cuando le saca la roja.

El acta de la expulsión de Arda Güler

Dependerá lo que haya puesto el árbitro para saber a qué se enfrenta Arda Güler. El reglamento asegura que podría ser sancionado con una "suspensión de dos partidos de competición o un período determinado por insultar o dirigir lenguaje abusivo a un oficial del partido".

El jugador turco fue de los mejores del partido. Comenzó metiendo al Madrid en la eliminatoria con un gol cuando apenas habían pasado 30 segundos del comienzo. Pocos minutos después, cuando ya habían empatado la eliminatoria los alemanes volvió a hacer un tanto de falta directa. Asumió su rol de defender y ayudar a que el equipo estuviera compacto y lo cumplió a la perfección. El futbolista terminó muy cabreado con esa decisión y le puede costar cara en un futuro.

El Real Madrid prácticamente termina su temporada a mediados de abril tras caer eliminado de la Champions y con 9 puntos de distancia del FC Barcelona en LALIGA. Matemáticamente no está hecho, pero las opciones son casi remotas.