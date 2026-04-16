El lateral del Real Madrid, indignado con el árbitro

Vinicius se encaró con Bellingham en pleno partido ante el Bayern: "Calla la boca"

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Dani Carvajal acabó indignado con Slavko Vincic. El lateral del Real Madrid, que no jugó ni un solo minuto en la derrota ante el Bayern que propició la eliminación del equipo blanco de la Champions League, estalló contra el árbitro del encuentro después del tercer gol de los alemanes, apenas 4 minutos más tarde de que Eduardo Camavinga fuera expulsado por una rigurosa segunda amarilla.

"¡Es por tu culpa! ¡Es por tu puta culpa!", dijo Carvajal señalando al cuarto árbitro y saliendo del banquillo tras el gol de Luis Díaz que decantaba la eliminatoria para los alemanes. Luego se giró 90 grados y se dirigió directamente a Vincic, el colegiado principal, repitiendo la misma frase: "¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu puta culpa!".

En el 86', Vincic amonestó a Camavinga por retener el balón con la mano en una falta en campo contrario... y le enseñó la amarilla, probablemente sin saber que ya le había enseñado otra unos minutos antes. Así pues, la cartulina derivó en roja y el Real Madrid se quedó con uno menos durante ese tramo final de encuentro, cuando la eliminatoria estaba igualada.

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La expulsión fue tardía, pero definitiva. En cuestión de 3 minutos, el Real Madrid se desmoronó como un azucarillo y Luis Díaz anotó el tercer gol del Bayern. Los blancos se lanzaron al ataque en el tiempo de descuento y Olise, en la última jugada el encuentro, aprovechó para poner el 4-3 definitivo en el marcador y el 6-4 global en la eliminatoria, dejando a los madridista en blanco por segunda temporada consecutiva.

El club madrileño acabó muy enfadado con la actuación arbitral. Ningún jugador atendió a la prensa en zona mixta y la mayoría se mordió al lengua para no dar su opinión. Sólo Álvaro Arbeloa, obligado por la normativa habitual de la UEFA, acudió a sala de prensa.