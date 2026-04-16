Celia Pérez 16 ABR 2026 - 22:43h.

El centrocampista francés ha compartido una storie en su perfil de Instagram

Tres partidos, tres errores: Camavinga centra parte de las iras del madridismo

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El Real Madrid cayó en cuartos de final de la Champions League tras una dura noche en Múnich. El cuadro de Álvaro Arbeloa no pudo ante un Bayern en un duelo que sufrió la expulsión de Camavinga en el tramo final, justo antes de los goles de Luis Diaz y Michael Olise, y que dejó muy tocado al madridismo. Y es que el francés no pasa precisamente por su mejor momento de la temporada y tras lo ocurrido ante el Bayern ha querido pedir perdón.

En su perfil de Instagram, Camavinga ha querido pedir disculpas al equipo y a todos los aficionados. "Asumo mi responsabilidad. Quiero pedir disculpas a mi equipo y a todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre", escribió en una storie junto a una foto suya durante el partido de anoche.

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En apenas once días, Eduardo Camavinga ha pasado de ser un comodín valioso a convertirse en ese jugador al que la cámara busca cuando algo sale mal. Mallorca, Girona y Múnich componen una pequeña trilogía incómoda, de esas que dejan poso. Y en el fondo, el retrato de un Real Madrid que se le escurre la temporada sin agarrarse a nada.

Lo de Múnich fue el último acto, y también el más doloroso. Con el equipo aún en pie, intentando discutirle al Bayern el pase a semifinales, apareció la jugada que lo cambió todo. Camavinga, después de una falta sobre Harry Kane, se llevó el balón unos pasos, y el árbitro Slavko Vincic entendió que aquello merecía castigo máximo y le enseñó la segunda amarilla. Puede que ni siquiera recordara que antes le había sacado otra. La cuestión es que el francés acabó dejando a su equipo con uno menos y poco después el Bayern marcó dos goles que terminó decantando la eliminatoria.