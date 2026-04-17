Redacción Madrid 17 ABR 2026 - 11:42h.

Estrada Fernández ha compartido algunas conclusiones del Real Madrid sobre el 'caso Negreira'

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El 'caso Negreira' sigue ocupando las portadas de los diarios deportivos. La investigación judicial sobre los pagos del FC Barcelona a una empresa vinculada a José María Enríquez Negreira, por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, se encuentra en fase de instrucción, la cual se ha ampliado después de que el Real Madrid solicitara una prórroga.

Esta mañana, el exárbitro profesional Xavier Estrada Fernández y experto arbitral en ElDesmarque compartió en sus redes sociales algunos extractos de las alegaciones del club blanco.

Por qué se prorroga el 'caso Negreira'

"La tónica general en las declaraciones de los árbitros y exárbitros fue que el sistema de control y evaluación del desempeño de los árbitros, en el que el señor Enríquez Negreira tenía protagonismo especial, era arbitrario y estaba pervertido, dependiendo la promoción y carrera profesional de los árbitros de la mera voluntad de los responsables del CTA”, reflejaba uno de los extractos que el excolegiado compartió en su cuenta de X.

Pero no quedó ahí, pues también publicó un segundo escrito donde el Real Madrid se mostró más contundente y acusaba al Barcelona de corrupción deportiva. “Ciertamente, los elementos incriminatorios que ya existían al dictarse el Auto de 14/3/2024 (los pagos millonarios del F.C. Barcelona al Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y su absoluta ausencia de justificación, entre otros muchos), más otros diversos adicionales que se han sumado a medida que la investigación policial avanzaba, justifican sobradamente la continuación del presente procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado, y permiten sin duda enunciar un comportamiento continuado de corrupción deportiva, de raigambre delictiva y achacable a todos los investigados".

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Este escrito se trata de la acusación presentada por el Real Madrid en 2024, el cual fue admitido por el juez para proceder con su investigación. Por el momento, el 'caso Negreira' se ha prorrogado hasta en siete ocasiones la fase de instrucción, la última alargando este proceso, como mínimo, hasta el 1 de septiembre de 2026.