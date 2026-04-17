Redacción ElDesmarque Madrid, 17 ABR 2026 - 10:10h.

El polaco ha hablado sobre su futuro y sobre el estado anímico del conjunto blaugrana después de ser eliminado de la Champions League

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Szczęsny está viviendo los que probablemente sean sus últimos días como jugador del FC Barcelona. El guardameta polaco, en una entrevista para Som3Cat, no ha escondido la decepción tras la eliminación europea ante el Atlético de Madrid, pero también ha querido poner en valor el crecimiento del grupo y el futuro de la plantilla del Barcelona. El portero ha desvelado la reacción que tuvo Hansi Flick después del encuentro de Champions y ha hablado sobre su futuro, dejando entrever que su etapa en la élite entra en la recta final. Szczęsny fichó por el conjunto blaugrana cuando ya había anunciado su retirada y sus palabras en esta entrevista dan a entender que su adiós definitivo al fútbol está cada vez más cerca.

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El estado anímico de Hansi Flick y la plantilla del FC Barcelona

El polaco fue preguntado por Som3Cat por el estado de ánimo de la plantilla del FC Barcelona tras ser eliminados por el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League y ha sido claro: "Es una decepción porque todos teníamos el sueño de ganar esta competición este año, pero como el segundo jugador más veterano del equipo, estoy orgulloso", dijo. Szczęsny. El portero del conjunto blaugrana aseguró que esta plantilla del Barcelona "ganará la Champions League muchas veces en los próximos años" porque "el talento y la actitud de los jugadores es una garantía para un gran futuro". El guardameta de Varsovia también desveló el mensaje que les dio Hansi Flick al acabar el encuentro frente al Atlético: "Estaba decepcionado. Por supuesto. Nos ha dado varios días libres para que nos concentremos en la liga y eso es lo que vamos a hacer", concluyó.

Wojciech Szczęsny sobre su futuro en el FC Barcelona

Antes de que finalizara la entrevista, el portero del conjunto blaugrana dio pistas sobre su futuro: "Mi familia y yo estamos muy felices, nos encanta estar aquí. Sé que no voy a estar por mucho tiempo porque no soy el jugador más joven del equipo, pero ha sido una experiencia fantástica. Estamos muy agradecidos por el tiempo que hemos pasado aquí", declaró Szczęsny. El guardameta cumplirá 36 años el 18 de abril y probablemente esté ante el último contrato en un equipo grande de Europa ya que el Barcelona le fichó cuando ya había anunciado su retirada en 2024. Su figura ha sido, en cualquier caso, una de las más particulares dentro del vestuario azulgrana en los últimos tiempos. Su llegada se produjo por la necesidad del Barça de incorporar un portero tras las lesiones de Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña en 2024 y aunque ha tenido buenas actuaciones parece que el adiós está más cerca que nunca.