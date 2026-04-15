Saray Calzada 15 ABR 2026 - 12:33h.

El jugador ha dejado un mensaje en sus redes sociales para los culés

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El FC Barcelona ha caído eliminado en los cuartos de la Champions League. Comenzaron con un resultado en contra cosechado en la ida en el Camp Nou y uno de los jugadores más incisivos en sus redes sociales con que se podía remontar fue Lamine Yamal. Fue el futbolista que salió en la previa a hablar e insistió en que se podía. Marcó el primer gol que enseñaba el camino a su equipo, pero no fue suficiente para pasar de ronda. Horas después de despedirse de la competición europea ha dejado un mensaje en su perfil de Instagram y ha vuelto a hacer una promesa.

"Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción. Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno. Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona. Sempre Barça", dijo en el post.

El año pasado tras ser eliminados por el Inter también emitió unas palabras en donde prometió lo mismo. “No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos”, dijo en la temporada pasada.

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No ha sido el único jugador que ha dejado un mensaje en redes sociales. Eric García, uno de los jugadores que más entidad está empezando a tener en el vestuario también se ha pronunciado. "El sueño de la Champions se escapa. Este equipo merecía más y lo dimos todo, lo teníamos a mano, pero no pudo ser. Lo volveremos a intentar las veces que sea necesario para ganarlo de nuevo, queremos traer esta generación de futbolistas al Barcelona. Ahora es el momento de recuperarse y ganar la Liga que tanto deseamos", comentó en Instagram.

Fermín López sufrió un fuerte golpe en la cara y mostró sus heridas de guerra. "Orgullo culé. Lo dejamos todo, volveremos. Visca el Barça sempre", dijo en sus redes sociales.

Dani Olmo ha publicado también un post en redes. "Más orgulloso que nunca de ser culé, de poder llevar este escudo y defender esta camiseta. Hoy duele no estar en semifinales, pero tenemos que seguir. Tenemos que acordarnos de todo esto, y lo haremos. Sabemos que no nos van a regalar nada, todo lo contrario. Experiencia, aprendizaje y seguir mejorando. Es el único camino hacia el éxito. Con la cabeza alta por el equipo, el trabajo, el esfuerzo y la mentalidad demostrada. Nuestro objetivo es y siempre será dejar al Barça donde se merece. Lo haremos. Por vosotros, culers. Visca el Barça".