Así era el mundo la última vez que el FC Barcelona ganó la Champions

Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 10:08h.

El mundo ha cambiado una barbaridad desde el 2015

El Atlético de Madrid le 'roba' 15 millones de euros al Barça tras la eliminación en Champions League

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El FC Barcelona cayó eliminado frente al Atlético de Madrid en cuartos de la UEFA Champions League y alarga su récord negativo en Europa. El club barcelonista llegará a, al menos, doce años sin ganar una, y ni siquiera disputar la Europa League en años recientes les ha permitido tocar metal en competiciones continentales. Y es que la vida era muy diferente la última vez que el club culé levantara la 'Orejona'.

Aquel Barça fue el del Triplete con Luis Enrique. El de la 'MSN', con Leo Messi, Luis Suárez y Neymar. En aquel equipo, Xavi Hernández era el capitán pero estaría ante su último año en la plantilla, antes de marcharse a Qatar. El puesto se lo arrebató un Ivan Rakitic recién llegado al club al inicio de esa misma temporada, y otros jugadores como Jéremy Mathieu o Rafinha Alcántara aún formaban parte del plantel barcelonista.

En cuanto a lo deportivo, por aquel entonces el Real Madrid apenas tenía 10 Champions, habiendo ganado la 'Décima' el año de antes. Pelé y Maradona aún seguían con vida, mientras que Lamine Yamal tenía apenas siete añitos, y Kylian Mbappé, tan solo 16, y aún le faltaban unos meses para asomar la cabeza por el primer equipo del AS Mónaco. Es más, aún no existía ni el VAR.

En cuanto a tecnología, cuando el Barcelona ganó su última UEFA Champions League, el iPhone 6 acababa de salir al mercado. Algo que suena casi a pleistoceno, más teniendo en cuenta que, actualmente, ya hace más de siete meses que se lanzó el 17. Del mismo modo, la consola de novedad era la PlayStation 4 y ni siquiera existían los auriculares inalámbricos.

En cuanto a redes sociales, Instagram todavía no tenía Stories, WhatsApp aún no tenía videollamadas, y TikTok... ¡ni siquiera existía! Del mismo modo, el bitcoin apenas valía 225 dólares. Aunque si algo ha cambiado desde entonces es el panorama político mundial. En España, Mariano Rajoy aún era el Presidente del Gobierno, mientras que Barack Obama presidía los Estados Unidos. Tened en cuenta que, desde entonces, Ha habido dos legislaturas de Donald Trump separadas, y una de Joe Biden entre medias. Para colmo, la reina Isabel II de Inglaterra aún seguía viva.

Es decir, que el mundo era sumamente diferente a lo que es ahora. En apenas once años el mundo y la vida han cambiado drásticamente, y desde entonces el FC Barcelona que no gana la Champions.