El récord rojo del Barça en Champions

Saray Calzada 15 ABR 2026 - 08:55h.

El Barça tiene récord de rojas en Champions en los últimos diez años

Frenkie de Jong vuelve a señalar a los árbitros tras caer eliminado: "Hoy dos jugadas dudosas"

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El FC Barcelona ha caído eliminado de la Champions y con ello ya van 11 años sin ganar la máxima competición europea. El Atlético de Madrid pasó sufriendo y ha habido un elemento clave en la eliminatoria. Tanto en la ida como en la vuelta, los azulgranas han jugado con un jugador menos durante unos minutos. En el primer partido fue Pau Cubarsí y en el segundo Eric García. Con estas expulsiones, el Barça suma 13 tarjetas rojas en los últimos 10 años. Ningún club tiene este dato tan negativo y que acaban decidiendo competiciones.

Esta registro se convierte más preocupante si solo se tienen en cuenta los últimos tres años en donde jugadores culés han visto seis rojas. Cubarsí y Eric García ya la vieron la temporada pasada y a estos hay que sumarle Ronald Araujo que también la ha visto en dos ocasiones, contra el PSG y contra el Chelsea.

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Los datos de expulsiones en Champions

En algunas ocasiones no lo tuvo que pagar caro como fue la expulsión de Cubarsí contra el Benfica en el estadio de Da luz en los octavos de final. A pesar de jugar con uno menos el equipo de Flick ganó por la mínima. También sucedió con Eric cuando vio la roja contra el Mónaco.

Las de Araujo sí que fueron condenatorias. Tenían la ventaja en la eliminatoria contra el PSG, pero su expulsión hizo que los parisinos remontaran sin que el equipo de Xavi Hernández por aquel momento pudieran hacer nada por evitarlo.

La falta de experiencia y la juventud de todos los centrales que han visto esta tarjeta en los últimos tiempos puede ser uno de los motivos y otro el sistema tan arriesgado que plantea Flick. El alemán ya ha dicho que esto es innegociable y en equipos rápidos y tan letales como el Atlético de Madrid lo pagaron caro. Las dos expulsiones recientes son parecidas. Balón al espacio, el rival pilla a la espalda a la defensa y el último defensor interrumpe la carrera clara a la portería.

En la temporada pasada, el FC Barcelona fue eliminado en la Champions por el Inter al encajar varios goles y faltarle ese punto de puntería en el área contraria. Ahora les ha vuelto a pasar. Errores defensivos y poco acierto en la portería de Musso les ha condenado.