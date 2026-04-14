El centrocampista del Barça, crítico con las decisiones arbitrales

Vídeo: La roja directa a Eric García en el Atlético-Barcelona

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Frenkie de Jong no ha acabado nada contento con el arbitraje. El FC Barcelona ha caído eliminado de la Champions League ante el Atlético de Madrid en una eliminatoria marcada en la ida por la roja a Pau Cubarsí y en la vuelta, por la expulsión de Eric García, aunque ya en el tramo final del encuentro.

Tras el duelo, De Jong fue uno de los jugadores que atendió a la prensa. "En esta eliminatoria la suerte no ha ido con nosotros en el tema de decisiones, pero también si la pelota entra o no, las expulsiones... Creo que lo más importante es que tenemos que seguir así, estamos en buen camino, jugamos muy bien, tenemos un equipo con mucha calidad, muy joven, con buena energía. Si seguimos así, en algún momento caerá a nuestro lado", dijo el neerlandés.

Luego, Frenkie fue más allá y se acordó de la polémica jugada de Musso y Pubill en el partido de ida: "En esta eliminatoria hemos jugado mucho tiempo con uno menos los dos partidos. La suerte no ha caído de nuestro lado con el penalti que fue muy claro de Pubill con la mano, hoy un par de acciones dudosas, ocasiones falladas. Esto nos hace fuertes, tenemos que seguir así", añadió.