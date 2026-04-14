Celia Pérez 14 ABR 2026 - 23:01h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Hansi Flick

Mateu Lahoz explica por qué el VAR obvió la acción entre Musso y Fermín: "Es parte del fútbol"

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El Barcelona se ha medido este martes al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras el 0-2 de la ida, los de Hansi Flick consiguieron igualar la eliminatoria con los goles de Lamine y Ferran, pero Lookman volvió a decantar la eliminatoria para los rojiblancos, que se llevaron el pase a semifinales.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en el partido disputado en el Metropolitano.

Joan García [5]: apenas tuvo trabajo durante la primera mitad y poco más pudo hacer en el gol de Lookman, totalmente vendido. Paradón con el pie en el 74' a Le Normand. Seguro en el último tramo cuando el Atlético se acercó con peligro.

Koundé [4]: no fue un partido fácil y estuvo superados por momento, como en la marca con Lookman que acabó en gol del nigeriano.

Eric García [4]: entró en el eje de la defensa por Pau Cubarsí. Encimando, sin ceder, y sacando el balón desde atrás con criterio. Bien posicionado. Acabó expulsado por roja directa en una acción con Sorloth.

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Gerard Martín [6] tocó lo justo para evitar la ocasión de Griezmann. Corrió riesgos, pero le salió bien. Con confianza y seguro en cada una de sus intervenciones.

Cancelo [4]: superado por Llorente en la carrera por su banda que acabó en el gol de Lookman. Se sumó al ataque como acostumbra, aunque menos incisivo que en otras ocasiones.

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Gavi [6]: sin Bernal, el alemán ha optado por el sevillano para comandar la sala de maquinas junto a Pedri. Bien colocado, recuperó y distribuyó, ofreciendo siempre opciones. Muy atento en las ayudas. Vio la cartulina amarilla por una falta a Ruggeri.

Pedri [6]: poco a poco fue desplegando su fútbol. Con calma y manejando los tiempos para distribuir con criterio. Recuperando balones importantes para el equipo.

Lamine Yamal [7]: en el 1' tuvo la primera en una buena arrancada y dos recortes que puso a prueba a Musso. Ya en su primera intervención sembró el pánico y en la segunda, en el 4', no falló. A la carrera, definió por bajo para abrir el marcador en el Metropolitano. Más diluido en la segunda mitad.

Fermín [6]: se llevó un tremendo golpe en una acción con Musso. Le dio dinamismo y mucha velocidad al juego culé en el Metropolitano.

Dani Olmo [6]: volvió al once. Bien corriendo atrás en las ayudas. Gran pase interior en el gol de Ferran. Participando y generando muchísimo por dentro. Trabajando mucho sin balón.

Ferran Torres [7]: el alemán volvió a confiar en él tras su doblete ante el Espanyol. Atento para aprovechar el error de Lenglet y ceder para Lamine. Golazo en el 24', algo escorado, aún así no falla. Buen partido en el que a punto estuvo de marcar otro más, pero fue anulado por fuera de juego de Gavi.

Sustituciones en el Barcelona

Rashford [3]: apenas tocó dos o tres balones. Puso un buen centro al final que no encontró rematador.

Lewandowski [2]: prácticamente desparecido en lo que estuvo sobre el césped. Perdonó una de cabeza.

Frenkie de Jong [3]: intentó aguantar la presión y controlar por momentos sin demasiada incidencia. A punto estuvo de liarla en el tiempo de descuento.

Ronald Araujo [4]: tuvo una clarísima que se fue fuera por poco.

Bardghji [4]: apenas incidió en el juego culé.