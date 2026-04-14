Otra expulsión determinante en el Barça en una noche grande de Champions

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Otro partido importante del FC Barcelona en la Champions League y otra expulsión que marca por completo la eliminatoria. Si en la ida ante el Atlético de Madrid fue Pau Cubarsí quien tuvo que abandonar el campo en la primera mitad, en la vuelta en el Metropolitano ha sido Eric García quien ha dejado a su equipo con un jugador menos. Aunque en este caso, en el tramo final del encuentro.

Sucedió a los 80 minutos. Sorloth acababa de entrar al campo y Nahuel Molina le dio un buen pase en profundidad. Se quedaba solo delante del portero, pero Eric García le tocó por detrás y le derribó, dejándose sin ocasión de plantarse ante la portería contraria.

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En un principio, Clement Turpin iba a sacar la amarilla a Eric, pues entendía que Koundé podía llegar a la jugada. Pero el linier levantó la bandera y lo que señaló fuera de juego. El caso es que desde el VAR tuvieron que llamar al colegiado principal para indicarle que el fuera de juego era inexistente.

Así pues, Turpin acudió al monitor del VAR y revisó la jugada completo. Sorloth estaba habilitado, por lo que tenía que decidir si la acción de Eric era merecedora de roja o de amarilla. Tras apenas 30 segundos ante la pantalla, acabó decantándose por la tarjeta roja, pues entendió que Koundé estaba lejos y que Sorloth se quedaba solo ante el portero.

Así pues, el Barça tuvo que jugar en inferioridad numérica durante el tramo final ante el Atlético. Ya le sucedió algo parecido en el partido de ida, aunque durante más tiempo, pues Cubarsí vio la roja a los 40 minutos y jugaron con más de 50' con diez futbolistas sobre el campo. Una situación que, por desgracia para los azulgrana, se ha repetido demasiadas veces en las noches europeas de los últimos años.