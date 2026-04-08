Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 21:56h.

Pau Cubarsí se acordará de esta jugada

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El Atlético de Madrid terminó la primera mitad del encuentro en el Camp Nou la mejor manera posible. En menos de un minuto, los de Diego Pablo Simeone vieron como sus rivales se quedaban con un jugador menos con toda la segunda parte por delante.

Pero su alegría no quedó ahí, pues Julián Álvarez volvió a demostrar su calidad tirando faltas con un golpeo lejano poniendo el balón en la escuadra.

La expulsión de Pau Cubarsí

En el minuto 44, Giuliano Simeone realizó un desmarque en dirección a la portería de Joan García. El balón se le quedó ligeramente hacia atrás, pero Pau Cubarsí le derribó justo al borde del área y delante del guardameta culé.

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Kovacs, en primera instancia, mostró la cartulina amarilla. Quizá por el movimiento del balón, que se quedó por detrás del '20' rojiblanco, según explicó Mateu Lahoz en la retransmisión.

Sin embargo, la situación del atacante colchonero era prometedora y en una posición clara de tarjeta roja. El árbitro VAR mandó al colegiado a revisar la acción y, tras unos segundos frente al monitor, volvió al terreno de juego para cambiar la tarjeta amarilla por la roja.

El golazo de Julián Álvarez de falta directa

Este fue un duro varapalo para el FC Barcelona. Con toda la segunda parte por delante, el conjunto culé tenía que afrontar esta primera batalla en la eliminatoria de Champions League con un jugador menos.

Sin embargo, las malas noticias no se iban a quedar únicamente en la expulsión de Pau Cubarsí. Julián Álvarez, a lo largo de su trayectoria como jugador del Atlético de Madrid, ha demostrado en varias ocasiones su gran calidad para tirar las faltas.

En una posición bastante alejada, el argentino asumió la responsabilidad y, pasando el balón por encima de la barrera, acabó metiendo el balón dentro de la portería de Joan García por la escuadra.