Dónde juegan los hijos de Simeone: Giovanni, Gianluca y Giuliano

Diego Pablo Simeone tiene cinco hijos, tres de ellos varones y los tres relacionados con el mundo del fútbol

Simeone y Giuliano, de la charla por teléfono en el Bernabéu al césped de La Cartuja 13 años después

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Diego Pablo Simeone es un hombre de fútbol. Lo demuestran sus 14 años al frente del banquillo del Atlético de Madrid, pero también su anterior etapa como jugador en la que pasó por clubes como el Inter, el Sevilla FC o la Lazio, además del mismo cuadro colchonero. Un tipo pasional y enérgico, pero también muy familiar. Tiene cinco hijos, tres varones de su primer matrimonio y dos chicas de su matrimonio actual. Y los tres hombres, con un nombre muy similar, se han dedicado al fútbol: Giovanni, Gianluca y Giuliano.

Cuántos hijos tiene Diego Pablo Simeone

El Cholo estuvo casado durante 20 años con Carolina Baldini. Su matrimonio acabó a principios de 2008, cuando ya tenían tres hijos: Giovanni nació en 1995, Gianluca en 1998 y Giuliano, en 2002. El pasado verano se fotografiaron juntos con toda la familia en el cumpleaños de uno de sus hijos.

En 2019, Simeone se casó con Carla Pereyra, con quien ha tenido dos niñas: Francesca y Valentina. Además, el técnico del Atlético de Madrid también ha sido abuelo recientemente tras el nacimiento en 2025 del hijo de Gianluca y Eva Bargiela. En enero de 2026 nació su segundo nieto, fruto del matrimonio de Giovanni con Giulia Coppini.

Dónde juegan Giuliano, Giovanni y Gianluca

Giovanni Simeone es el mayor de los hijos del Cholo. Nació en 1995 en Argentina y es delantero centro. Se crio en las categorías inferiores de River Plate y en 2017 dio el salto al fútbol europeo tras firmar por el Génova. Ha pasado por varios clubes del fútbol italiano como la Fiorentina, el Cagliari o el Hellas Verona. En 2025 se proclamó campeón de la Serie A con el Nápoles. Sigue perteneciendo al cuadro napolitano, pero actualmente juega cedido en el Torino.

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Gianluca Simeone ha sido el que menos fortuna ha tenido en el fútbol. Nacido en 1998 en Buenos Aires, pasó también por las categorías inferiores de River Plate. Durante los últimos años jugó en varios equipos españoles de categorías inferiores como el CD Ibiza, el Xerez Deportivo o el Tudelano. Su último equipo fue el Rayo Majadahonda y decidió retirarse en julio de 2025 con sólo 26 años.

Giuliano Simeone es el más joven y el más conocido para el público español, ya que juega actualmente en el Atlético de Madrid. Nació en 2002 en Roma y tiene pasaporte italiano y argentino. Al igual que sus hermanos, estuvo en las categorías inferiores de River Plate, pero se mudó con su padre a Madrid cuando todavía tenía edad juvenil. A partir de ahí, empezó a escalar en las cantera colchonera. Jugó cedido en el Real Zaragoza y en el Deportivo Alavés, donde dejó grandes sensaciones. En verano de 2024, su padre decidió que tendría ficha del primer equipo y los números le han dado la razón. Está más que afianzado en el equipo colchonero y el pasado mes de enero renovó su contrato con el Atlético hasta 2030.