Jorge Morán 08 ABR 2026 - 18:53h.

El futbolista se perderá lo que resta de temporada por lesión

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Javi Ontiveros no sale de una y se mete en otra. El futbolista del Cádiz está viviendo una temporada en la que está más en los focos por lo extradeportivo, que por su nivel en el campo. Todo ello con el conjunto gaditano jugándose jugándose el descenso en LALIGA Hypermotion.

Lejos queda el Ontiveros que enamoró a los gaditanos la temporada pasada. Mientras el año pasado pasado hizo once goles y seis asistencias en 37 partidos, esta temporada tan sólo ha disputado 646 minutos divididos en quince encuentros, en los que ha logrado marcar un gol y dar una asistencia. Y parece que en el Cádiz han dicho basta.

Javi Ontiveros y una antigua lesión en su talón

El estado físico de Ontiveros ha estado en boca de todos durante esta temporada. Incluso su ex entrenador Gaizka Garitano habló sobre ello en rueda de prensa. "Llevamos tiempo intentando que se ponga bien pero no conseguimos que esté al 100%", explicó. "Los jugadores tienen que asumir la responsabilidad que tienen. Yo siempre voy a dar la cara por los jugadores que no están acertados. Voy a muerte con ellos y me pongo por delante. Pero luego hay casos en los cuales es difícil poder sacar la cara", señaló al futbolista.

Unas palabras que confirmó Juan Cala. "Creo que el míster lo explicó a la perfección, él exige unos parámetros físicos y deportivos que Ontiveros no está cumpliendo", señaló el actual coordinador de la dirección deportiva.

Pero a estos problemas se han sumado una lesión que dejará a Ontiveros sin jugar durante todo lo que resta la temporada. Según las informaciones de MARCA, el atacante ha decidido pasar por el quirófano para tratarse de una lesión en el talón que arrastra ya desde hace años, cuando estaba en el Villarreal. Incluso estuvo jugando con una bota especial por este motivo en una excusa para los cadistas y un motivo de bajo rendimiento para su entorno.

Una operación que llega en un momento inoportuno para un Cádiz con el que tiene contrato hasta 2028. Y es precisamente este motivo el que ha hecho romper las relaciones entre ambas partes, con un futuro muy negro para Ontiveros en el club.

Los 'otros' líos de Ontiveros

Además de esta lesión, Ontiveros ha estado en el punto de mira toda la temporada. No sólo por su falta de rendimiento, sino por sus problemas extradeportivos. Además de varios episodios que fueron mermando la paciencia de su club y del cuerpo técnico, el futbolista protagonizó una salida nocturnas que no gustó nada a la afición.

Fue después de la derrota del Cádiz contra el Málaga, cuando Ontiveros y otros compañeros fueron cazados disfrutando de fiesta. El club acabó abriendo un expediente al jugador y a otros dos jugadores de la plantilla en un hecho que generó mucha polémica.