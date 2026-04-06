Pablo Sánchez 06 ABR 2026 - 10:38h.

Rajada histórica de Abraham Paz, a gritos en sala de prensa: "He sentido vergüenza, no se puede permitir"

Aquel error supuso el descenso a Segunda B

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Cada jornada que pasa, los problemas en el Cádiz se agudizan. Los de Sergio González cayeron frente al Córdoba en el Nuevo Mirandilla y terminan la jornada 34 a cuatro puntos del descenso. La delicada situación, con el descenso a Primera RFEF cerca, recuerda por desgracia a épocas del pasado que nadie quiere rememorar. Una de las más duras se produjo en la temporada 07/08 y aquel descenso a la extinta Segunda B que dejó como cruel protagonista a Abraham Paz.

Han pasado 18 años, pero muchos lo recuerdan como si fuera ayer. El que más, el propio Abraham Paz. Aquella última jornada, el futbolista amarillo erró un penalti en el descuento que supuso el descenso del Cádiz a Segunda B y la salvación del Córdoba, con quien luchaba por esa salvación in extremis. El portuense dirige actualmente al Antequera en el tercer escalón del fútbol español, pero no olvida lo difícil que fue digerir aquello.

El pasado domingo fue el invitado del programa de Canal Sur Gol a Gol y, a la hora de hablar de la mala situación que atraviesa el Cádiz, tuvo la posibilidad de ver de nuevo aquel fatídico lanzamiento desde los 11 metros. No pudo evitar emocionarse y desvelar que se trataba de la primera vez que lo veía repetido.

La reacción de Abraham Paz

Mientras recordaba lo sucedido, al propio Abraham se le hizo un nudo en la garganta recordando lo difícil que fue vivir ese momento. También desveló que tuvo la posibilidad de firmar por el Córdoba ese verano, pero tenía claro que jamás podía jugar allí después de lo sucedido. "Ahí te das cuenta que hay mucho más que perder que ganar. Hay mucha gente que se acuerda de este penalti nada más. Nunca lo he visto. Despuésme quiere firmar, pero yo no podía ir al Córdoba en la vida. Fue especial, algo inolvidable. Te queda marcado", expresó emocionado.