Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 00:01h.

El Cádiz, en caída libre, marca la frontera de la permanencia con apenas dos partidos de margen sobre el decimonoveno

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La lucha por la permanencia en LALIGA HYPERMOTION se ha puesto al rojo vivo. Tras el triunfo del Mirandés y la Cultural y Deportiva Leonesa, amén de las derrotas del Cádiz CF, SD Huesca y Real Zaragoza, ponen el descenso patas arriba. Y es que los cuatro equipos de abajo se colocan, ahora, con tan solo dos puntos de margen entre sí. A falta de que jueguen Real Sociedad B y Granada CF, que tienen un colchón más amplio sobre los puestos fatídicos, hay tres clubes metidos directamente en la pelea como son el CD Leganés, el Real Valladolid y el conjunto cadista, quien marca la frontera con la permanencia en este preciso instante con, eso sí, cuatro puntos de margen sobre el decimonoveno.

En este sentido, el triunfo de la Cultural Leonesa frente al Valladolid por 1-0, la derrota del Huesca frente a Las Palmas por 2-1 y la victoria del Mirandés han calentado la zona de descenso. Y es que, en este momento, el más cercano a la salvación es el Real Zaragoza con 34 puntos. Pero es que, por detrás, Huesca, Mirandés y Cultural Leonesa están empatados con 32 unidades a falta de ocho partidos.

Los tres equipos que peor lo tienen para caer al descenso según los últimos resultados

En este sentido, quien marca la permanencia es el Cádiz CF, quien seguiría sin caer al descenso incluso aunque la semana que viene pierda contra el Andorra en casa y el Real Zaragoza le ganase al Córdoba CF. En este hipotético caso, los blanquillos se colocarían a tan solo un punto de la permanencia, pero aún les quedaría mucho por remar. Mientras tanto, un triunfo de la 'Cultu' ante el Granada, del Huesca frente al Dépor o del Mirandés frente al Castellón les pondría con 35, a tres del conjunto amarillo.

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Con 24 puntos por jugarse, los cuatro equipos que se encuentran en descenso tienen todavía margen para dar la sorpresa. Asimismo, hay tres clubes con dinámicas muy negativas, algo que puede atenazar los nervios y ser clave para decidir la permanencia. Leganés (tres partidos sin ganar), Cádiz CF (cuatro derrotas consecutivas) e incluso Real Valladolid (tres derrotas en los últimos cinco partidos) son los tres equipos que más peligro corren de caer al pozo. Con un punto más se encuentra la Real Sociedad B, que acumula cuatro derrotas seguidas y puede meterse en problemas si no logra, al menos, puntuar en su encuentro contra el Sporting en El Molinón este mismo lunes.

Especial atención habrá que tener en la jornada 37. Los que aún tienen oxígeno mirarán de reojo a dos duelos fratricidas: el derbi aragonés por la permanencia entre Huesca y Zaragoza, y el Mirandés contra la Cultural Leonesa. Desde el Nuevo Mirandilla, el José Zorrilla y Butarque rezarán por sendos empates para que ninguno de estos competidores logre escalar en la clasificación y ponerles las cosas más difíciles.