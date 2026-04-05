David Torres 05 ABR 2026 - 21:29h.

El jugador se pierde la temporada y tendrá que recuperarse en Valencia

Entre lágrimas y en muletas: Sergi Canós Tenés, lesionado

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El jugador propiedad del Valencia CF y cedido en el Real Valladolid, Sergi Canós Tenés, dice adiós a la temporada antes de tiempo. El extremo castellonense fue sustituido en el minuto 51 del encuentro contra la Cultural Leonesa. Tras someterse a pruebas médicas, los peores resultados se han confirmado: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y obligación de pasar por el quirófano.

Todavía no está decidido dónde se someterá a la pertinente cirugía médica, pero lo que está claro es que se pierde todo lo que resta de temporada y no será hasta, bien avanzada la siguiente, cuando vuelva a jugar. Dependerá de la rotura y de la recuperación de la misma. Al de Nules lo ha mirado un tuerto. De momento, a falta de confirmación oficial, estará alrededor de unos seis meses de baja

Todo ocurrió en la segunda mitad del duelo contra la Cultural Leonesa. El jugador blanquivioleta tuvo que abandonar el estadio en muletas y lloroso. Y es que, desde el primer momento se vio que la lesión era grave. Sus ostensibles gestos de dolor y cómo se cogía la articulación admitían pocas dudas y él lo sabía. De hecho, sobre el césped el futbolista rompió a llorar, y en los labios se leía un "¡No, por favor!" al temerse lo peor. Horas después se ha confirmado el peor de los presagios.

El parte médico de Sergi Canós Tenés

Tal y como ha informado el Real Valladolid, el parte médico no admite dudas. "Las pruebas diagnósticas han confirmado que Sergio Canós Tenés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El atacante cedido por el Valencia CF tuvo que pedir el cambio durante la segunda parte del duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

Tenés tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución"