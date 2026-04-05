Redacción Valladolid 05 ABR 2026 - 11:52h.

Fue cambiado entre lágrimas

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante la Cultural en la Jornada 34 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid cayó 1-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León y vuelve a meterse en problemas tras pasar el tramo más apacible del calendario. Habrá que ver qué hacen el Real Zaragoza y la SD Huesca en esta jornada 34, pero las malas noticias no llegaron sólo en la derrota y lo clasificatorio, sino también en forma de una posible grave lesión de Sergi Canós Tenés.

Fue en el minuto 50 cuando el extremo valenciano se fue al suelo. En la repetición se pudo apreciar que, en su intento de recuperar la pelota, su rodilla se quedó clavada y se fue hacia atrás. Una acción que hizo saltar las alarmas ante una posible lesión grave. Alarmas que se incrementaron después con la atención de los médicos.

Los gestos de dolor fueron muy evidentes y el jugador se llevó la mano a su rodilla rápidamente además de pedir el cambio. Cuando los médicos llegaron para la exploración de la articulación en el césped, confirmaron la petición de sustitución y las lágrimas se apoderaron de un Sergi Canós que rompió a llorar, tapándose incluso la cara con la camiseta y entonando un "¡No, por favor!" que se leyó en sus labios mientras se marchaba del césped leonés.

El atacante, cedido por el Valencia CF, estaba volviendo a sentirse futbolista con un Fran Escribá que le había dado la confianza necesaria para rendir. Marcó ante el Real Sporting de Gijón e hizo lo propio contra el CD Leganés. Tras una suplencia ante el Cádiz CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla volvió a ser titular contra la Cultural en un partido que estaba desarrollando al mal nivel del del equipo y que acabó con este desenlace para él. De momento no hay parte médico sobre la lesión, pero, tal y como ha podido saber ElDesmarque, ésta no pinta bien, ya que el futbolista regresó con el resto del equipo en el autocar valiéndose de unas muletas para moverse.