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El Pucela vuelve a perder fuera de casa

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante la Cultural en la Jornada 34 de LALIGA Hypermotion

Once del Real Valladolid ante la Cultural Leonesa.
Once del Real Valladolid ante la Cultural Leonesa.. LALIGA.
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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la derrota (1-0) ante la Cultural y Deportiva Leonesa en la trigesimocuarta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio Reino de León.

Álvaro Aceves (6): Realizó una buena parada a Iván Calero y poco pudo hacer en el tanto encajado.

Clément Michelin (4): Poco contundente y encimó tarde en la jugada del gol. Dejó su lugar a Iván Alejo.

Ramón Martínez (3,5): Mal en la salida de balón. No se le vieron fisuras, pero sufrió en ciertas acciones.

David Torres (5): A un nivel alto. Contundente en defensa y con valentía. Ganó siete duelos en todo el encuentro. De lo poco salvable.

Carlos Clerc (3): Desbordado. Vio la amarilla en una acción innecesaria. Discreto. Se le vieron las costuras en la mayoría de acciones.

Stanko Juric (4): Vio la amarilla, pero no estuvo del todo mal en duelos, intensidad y recuperaciones. Fue cambiado en el 75 por Víctor Meseguer

Julien Ponceau (3,5): Su buen nivel duró hasta la diana recibida, ahí se apagó y no se le vio más allá de destellos puntuales. Quedó en evidencia en la jugada del gol tras no seguir a su par.

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Peter Federico González (4): Luces y sombras. Tuvo la suya y se encontró con la buena respuesta de Édgar Badía. Fue cambiado por Noah Ohio.

Iván San José, Chuki (3): La tuvo y se encontró con la buena respuesta de Édgar Badía. El equipo no supo encontrarle y no fue el de otros partidos.

Sergi Canós Tenés (3): Impreciso y desconectado. Se marchó lesionado en el minuto 50 con una rodilla maltrecha que tenía muy mala pinta. Fue sustituido por Stipe Biuk.

Juanmi Latasa (2): La nada absoluta, ni duelos, ni remates, ni capacidad para crear. Fue cambiado por Marcos André de Sousa en el 60.

Desde el banquillo

Stipe Biuk (4): Entró por Sergi Canós Tenés. Creyó y lo intentó. Así generó algo de peligro, pero muy poco.

Noah Ohio (4): Salió al césped sustituyendo a Peter Federico. La tuvo y se le marchó fuera por poco. Fue a la guerra y no encontró premio.

Marcos André de Sousa (3): Entró por Latasa y, más allá de acciones de aisladas, fue incapaz de dar algo al equipo. Se resbaló en algunas buenas ocasiones.

Víctor Meseguer (4): Entró por Juric y pasó totalmente desapercibido.

Iván Alejo (5): Ingresó al campo por Michelin. Dio algo de ímpetu al equipo en la banda derecha, pero no fue suficiente.

Chuki pugna como Homam.
Chuki pugna como Homam.. LALIGA.
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