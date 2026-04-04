Adrián Gómez Sánchez 04 ABR 2026 - 12:57h.

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Cádiz en la Jornada 33 de LALIGA Hypermotion

Guilherme, Amath y Garriel ya de vuelta

Compartir







ValladolidEl final se acerca y Fran Escribá recupera a casi todos los futbolistas de su plantilla del Real Valladolid. De hecho para la visita al Reino de León, Fran Escribá tiene tres altas y la única baja es la de Guille Bueno, salvo que pase algo en los últimos entrenamientos: "En principio no sólo no tenemos bajas, si no que tenemos altas. Guilherme Fernandes, Iván Garriel y Amath Ndiaye están bien. Han completado todo. Hay alguna fatiga o golpe, pero nada importante. Alejo que tenía una sobrecarga está perfecto. Prácticamente están todos disponibles, que es la mejor de las noticias".

Por ello, deberá dejar a algún jugador sin convocar (a priori a tres), algo que le “duele mucho”; como ya le ocurrió la pasada jornada. “Espero y deseo que Ibrahim Alani y Mario Maroto tengan minutos de aquí al final de temporada, pero también pienso lo mejor para ellos porque lo que hacemos es en beneficio de lo colectivo”, comentó.

Uno de los debates de las últimas semanas es la posición de Iván San José, Chuki, qué ha brillado en la mediapunta ante el Cádiz CF: "Sé donde tiene que jugar Chuki. Tiene cualidades para moverse en cualquier zona de ataque. Ha habido años con equipos más descolgados y este curso no lo veo así".

El rival que tendrá enfrente, la Cultural y Deportiva Leonesa, no pondrá las cosas fáciles a los pucelanos: "Son un equipo que juega bien y que tiene una propuesta atractiva y que compite siempre. Nos va a generar muchos problemas, no tenemos que ir como locos al ataque y sí ser un bloque. Saber pasar esos momentos bien juntos y defender como el otro día. Es un partido muy importante porque se trata de un rival que no queremos que se acerque".