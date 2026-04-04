Adrián Gómez Sánchez 04 ABR 2026 - 13:49h.

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ValladolidLa convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar a la Cultural y Deportiva Leonesa, correspondiente a la Jornada 34 de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 18.30 horas en el Reino de León.

El entrenador del Pucela, Fran Escribá, finalmente no ha podido contar con Iván Garriel, ya recuperado, pero todavía no apto para el entrenador, Amath Ndiaye, por el mismo motivo, Mario Maroto, un habitual, y Guille Bueno. También se queda fuera por decisión técnica, Vegard Erlien. El técnico valenciano, ha vuelto a la senda del triunfo en casa ante el Cádiz CF, recupera para la causa a Guilherme Fernandes, que vuelve a la convocatoria y habrá que ver si a la titularidad en la portería blanquivioleta.

Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, como Noah Ohio, el entrenador ha tenido que llamar de forma obligada a uno de los futbolistas del filial que suelen estar en dinámica del primer equipo durante la semana, el lateral izquierdo Hugo San Modesto, ante la ausencia de Iván Garriel.

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Ésta es la lista completa de los 23 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante la Cultural Leonesa 4correspondiente a la Jornada 31 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este sábado en el Reino de León a partir de las 18.30 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Guilherme Fernandes

Laterales derechos

• Clément Michelin

Centrales

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

• David Torres

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Hugo San

Centrocampistas

• Mathis Lachuer

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Julien Ponceau

• Stanko Juric

Extremos

• Sergi Canós Tenés

• Iván Alejo

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Noah Ohio