Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 04 ABR 2026 - 22:19h.

Tres derrotas en los últimos cuatro partidos

El Pucela recupera efectivos ante la Cultural: "La mejor de las noticias"

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El Real Valladolid volvió a caer derrotado en un mal partido perpetrado en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa y ya suma 15 derrotas en su casillero esta campaña en LALIGA Hypermotion. El técnico Fran Escribá se mostró muy descontento con la imagen mostrada por su equipo ante el colista.

El técnico valenciano analizó el encuentro desde la perspectiva del mal juego de su equipo: “La sensación es que no hemos generado y que no hemos sido inteligentes. Estoy muy descontento. Filtramos balones por dentro, donde ellos eran fuertes. No llegó lo que pedíamos desde fuera. Esta derrota me duele. No entendimos la lectura del partido en ningún momento. Me cabrea más la mala lectura que hemos hecho. El partido los últimos minutos pedía ir por fuera y sacar centros. Quité a Latasa por la fatiga que llevaba, pero al pensarlo ahora me equivoco porque los delanteros no estuvieron en el área. A nivel de concepto hemos cometido errores”.

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También comentó que hasta el gol (la primera media hora) estuvieron “más cerca del partido” que querían, pero el 1-0 fue un golpe del que no se recuperaron y más por la forma en la que se dio. “A partir del gol se sintieron cómodos porque su idea era estar juntos y replegados, por lo que el partido se acercó más a lo que ellos querían. Ellos han competido muy bien y nosotros no hemos estado a ese nivel”, lamentó.

Pese a la mala actuación, Escribá aseguró que la parte anímica no le “preocupa” para seguir avanzando en el camino. “Tenemos ahora nueve días hasta el partido con el Eibar”, apuntó. Mientras, preguntado por Tenés, el entrenador explicó que le dijeron que se quejó “de la rodilla”, aunque no le especificaron más, pero pinta que puede ser una lesión grave.