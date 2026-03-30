La caída sin fin del Cádiz CF: 4 de 33, dos entrenadores, jugadores llorando y un descenso al 19%

El equipo amarillo protagoniza una debacle inesperada y la afición ya se teme lo peor

La dura realidad del Cádiz CF con el fichaje de Lucas Pérez

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Pocos podían imaginar el pasado 9 de enero lo que estaba por venir en el Cádiz CF. Por aquel entonces, el equipo amarillo acababa de ganar 3-2 al Sporting en casa y se aupaba a la 6ª posición de LaLiga Hypermotion, afianzando su candidatura para disputar el playoff de ascenso. Tres meses después, la situación ha dado un vuelco de 180 grados y las opciones de descender a Primera RFEF son cada vez mayores.

Aquel día empezó una dinámica de resultados nefasta: siete derrotas y un empate que provocaron la destitución de Gaizka Garitano y el regreso al banquillo de Sergio González. Redebutó el nuevo técnico con triunfo ante el Mirandés, pero fue un espejismo: suman otras dos derrotas seguidas ante Málaga (0-3) y Ceuta (2-1) y se empiezan a acercar al abismo.

En estos tres últimos meses, el Cádiz sólo ha sumado 4 puntos de 33 posibles. Ha pasado de pelear por el playoff de ascenso a temer, y de verdad, por un posible descenso. Actualmente ocupa la 17ª posición en la tabla, 5 puntos por encima de un Real Zaragoza que está resucitando antes incluso de la Semana Santa y cuya tendencia es ascendente.

El problema del Cádiz ya no es sólo de resultados, que al final es lo más importante, sino también de sensaciones. Ante el Ceuta, Iza Carcelén acabó llorando y consolado por José Juan Romero. Y eso que todavía estaban 7 puntos por encima del descenso, pues el Zaragoza todavía no había ganado.

Sergio González ha admitido que la situación anímica de la plantilla es mucho peor de lo que esperaba. Y Juan Cala, foco de críticas junto a Manuel Vizcaíno y Rafa Contreras, ha llegado a admitir que faltan líderes en el vestuario.

La predicción del Big Data sobre el descenso del Cádiz CF

La situación deportiva del equipo invitan a la preocupación. O más bien a la alarma. En aquella jornada 21, el Big Data daba un 0% de opciones de descenso al equipo amarillo. Tres mes después y tras once jornadas dramáticas, la predicción de Driblab otorga al Cádiz un 19% de opciones de descender.

Esa predicción ha ido creciendo durante las últimas semanas, como es evidente. Y ahora está en su punto álgido. Mientras tanto, el Real Zaragoza aumenta sus probabilidades de permanencia. Este martes, en el José Zorrilla, se disputa un Real Valladolid-Cádiz que tiene tintes de final. Quien caiga derrotado puede acabar muy mal la temporada.