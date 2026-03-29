El triunfo del Zaragoza ante el Racing aprieta la tabla de LaLiga Hypermotion antes de una jornada clave

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LaLiga Hypermotion es esa competición en la que un equipo que ocupa puestos de descenso puede ganar al líder. Es lo que ha sucedido este domingo en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza se ha impuesto al Racing de Santander (2-0) para confirmar su resurrección y, de camino, meter en un lío importante a clubes como el Real Valladolid o el Cádiz CF antes de una jornada intersemanal que puede ser clave.

Con esta victoria, el Zaragoza suma 9 puntos de los últimos 12 desde la llegada de David Navarro al banquillo. Tres victorias en cuatro jornadas que le han servido para meterse de lleno en la lucha por la permanencia, algo que hace un mes parecía casi una quimera.

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Real Zaragoza

Tras la jornada 32, y a la espera de lo que suceda en el Almería-Real Sociedad B, el Zaragoza asciende a la 19ª posición y marca los puestos de descenso con 33 puntos. Consigue adelantar al Huesca (31 puntos) y distanciarse del Mirandés (28) y la Cultural Leonesa (28), que no consiguen salir a flote.

A su vez, este triunfo del Zaragoza mete en un lío a dos clubes como el Valladolid (36), el Cádiz (38) y el Leganés (38). Los pucelanos marcan ahora mismo los puestos de permanencia tras sumar dos derrotas consecutivas, mientras que los gaditanos están protagonizando una caída libre que invita a la preocupación: sólo ha sumado 4 puntos en las 11 últimas jornadas.

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Tres partidos claves en la lucha por la permanencia

La cuestión es que ahora se avecina una jornada 33 frenética. Para empezar, porque se disputará entre semana: entre el martes y 31 de marzo y el jueves 2 de abril. Y para seguir, porque habrá tres enfrentamientos directos entre seis equipos que se juegan la permanencia.

El martes se disputará un Valladolid-Cádiz a las 21:30 horas en el José Zorrilla que podría suponer una bocanada de aire para el vencedor y una dura losa para el perdedor, además del Mirandés-Albacete a las 19:00 horas. El miércoles, un Huesca-Cultural Leonesa a las 20:00 horas en El Alcoraz que también tiene tintes de final para los dos bandos. Y el jueves, un Leganés-Zaragoza a las 21:30 horas en Butarque que será, probablemente, el más decisivo de los tres, ya que mide al equipo que marca el descenso ante uno de los que marcan la permanencia.