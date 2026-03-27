Adrián Gómez Sánchez 27 MAR 2026 - 21:45h.

No llegarán hasta el mes de junio

La afición se enamora de la camiseta retro del Real Valladolid: "90 euros menos"

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid y la marca italiana Kappa no han tenido una buena relación durante los tres años que ha unido a la marca deportiva con el club pucelano. En líneas generales, los diseños de camisetas han sido buenos y bonitos, pero ha habido muchos problemas de logística y con el stock. Uno de ellos afectó a la primera plantilla, que estuvo sin camisetas de entrenamiento hace dos años, o el actual que afecta a la afición y a la nueva camiseta retro para la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion.

Este viernes, la tienda del Pucela ha enviado un correo electrónico a algunos de los seguidores blanquivioletas informándoles de una demora en el envío de las camisetas retro anunciadas la pasada semana: "Lamentamos informarle de que, por razones ajenas a nuestra voluntad, hemos sufrido una incidencia logística que afecta a su pedido, con lo que se servirá más tarde de lo inicialmente estipulado por nuestra parte".

Se ofrecen dos soluciones a los afectados: "Le proponemos las siguientes alternativas, que creemos que pueden ajustarse a sus necesidades dentro de la situación que tenemos actualmente: A) Mantener su pedido, que será entregado durante el mes de junio. Como compensación, recibirá sin coste adicional una camiseta de entrenamiento de esta temporada 2025/2026. B) Cancelar su pedido, en cuyo caso le rogamos nos lo indique respondiendo a este correo y procederemos a la devolución íntegra del importe abonado lo antes posible".

Poco después, la entidad vallisoletana ha emitido un comunicado responsabilizando a Kappa de esta incidencia: "El Real Valladolid quiere aclarar a sus abonados y aficionados que no ha tenido injerencia en la decisión de Kappa sobre cuántas camisetas retro se fabricaron y cuándo y cómo se comercializaron. El Real Valladolid lamenta las molestias derivadas de dichas decisiones ajenas totalmente a la entidad blanquivoleta y, ante las incidencias detectadas en el proceso, ya se ha puesto en contacto con la marca para pedir explicaciones y exigir soluciones para las personas afectadas".