Adrián Gómez Sánchez 26 MAR 2026 - 17:03h.

Cuatro regresos y tres ausencias

La primera derrota de Escribá se saldó con una lesión confirmada y una duda en el Real Valladolid

Compartir







ValladolidDe aquí al final de temporada todos los partidos son importantes y el Real Valladolid afronta ahora tres encuentros en una semana, dos de ellos en casa. Para el primero ante el Burgos CF Fran Escribá recuperará a futbolistas lesionados y tiene a tres descartados de cara a ese encuentro regional.

El técnico valenciano detalla el parte de bajas que tiene su equipo para medirse al de Luis Miguel Ramis: "Tenemos descartados a Marcos André, Garriel y Peter Federico. Guilherme ha trabajado bien y vamos a esperar a mañana para ver cuándo puede estar. Ohio ya está para ir con nosotros. David Torres ya se ha entrenado muy bien. Amath está muy cerca de volver. Es un jugador diferencial, puede ser muy importante para nosotros en lo que resta de temporada. Si no está para los partidos ante el Cádiz o la Cultural, estará seguro contra el Éibar".

No quiso dar pistas sobre la alineación inicial, pero la celeridad del calendario hará que se produzcan alternancias en el once: "El sábado vamos a poner el mejor equipo para ganar, luego ya pensaremos en el Cádiz. He estado en equipos que han jugado mucho entre semana, incluso en Europa, y sabemos gestionar esas situaciones. Hace un par de días no tenía claro el equipo para el sábado, ahora sí lo tengo. No quiero dar pistas, pero ya sabéis que no me gusta repetir once".

PUEDE INTERESARTE Precios y dónde comprar entradas para la visita del Pucela a León

Tras la primera derrota Escribá sigue viendo bien al equipo en el día a día: "A nivel de día a día no he notado en el vestuario que pueda ser un derbi. Hemos trabajado exactamente igual, aunque puedan ser más que tres puntos para ellos y para nosotros. Cada día que no pierdes estás más cerca de la siguiente derrota. Nos ha pasado a nosotros, pero también es aplicable a ellos con lo de que encajan pocos goles. Empezamos la semana fastidiados por la derrota en Miranda, pero el equipo ha trabajado fenomenal. En eso los jugadores son muy disciplinados y están deseando que llegue el partido del sábado, que es importante para nosotros y para nuestra gente".