Adrián Gómez Sánchez 26 MAR 2026 - 09:49h.

Mismo número de entradas que dieron los vallisoletanos a los leoneses

La afición se enamora de la camiseta retro del Real Valladolid: "90 euros menos"

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ValladolidEn semana de tres partidos para el Real Valladolid, dos de ellos serán duelos regionales ante el Burgos CF y la Cultural y Deportiva Leonesa. Este último será en el Estadio Reino de León en el que se espera un buen desplazamiento de aficionados blanquivioletas para ese duelo fuera de tierras pucelanas. De hecho, ya se conoce el número de entradas para la hinchada visitante en ese partido.

Este jueves, a partir de las 10.00 horas, se ponen a la venta las entradas para acompañar al Real Valladolid en el duelo, que se disputará el sábado 4 de abril a las 18.30 horas. Los abonados y simpatizantes blanquivioletas tendrán a su disposición 594 entradas a un precio de 20 euros, con un 20% de las localidades reservadas para peñistas.

A través del Portal del Blanquivioleta se podrán adquirir hasta cuatro tickets por compra, siempre que los cuatro estén agrupados en dicha web. Las entradas son nominativas y digitales, y se enviarán al comprador los días previos al partido. Sólo accederá al Reino de León la persona que figura en las mismas, no admitiéndose cambios de nombre. Si aún quedaran localidades disponibles, la venta concluirá el lunes 30 de marzo a las 23.59 horas.

Viaje organizado por la Federación de Peñas

La Federación de Peñas del Real Valladolid organizará viaje para apoyar al equipo en León. A un precio de cinco euros para peñistas y 10 para no peñistas, los autobuses saldrán el sábado 4 de abril a las 9.15 horas de la Feria de Muestras y regresarán tras el encuentro. La venta se llevará a cabo el martes 31 de marzo, de 19.00 a 21.00 horas, en la sede de la Federación, situada en la zona sur del Nuevo Estadio José Zorrilla. El pago se hará en efectivo, con la obligación de presentar el DNI.