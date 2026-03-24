Adrián Gómez Sánchez 24 MAR 2026 - 10:09h.

Se usará en la jornada 35 ante el Éibar

La iniciativa de los jugadores del Real Valladolid para hacer piña: Torrente, presidente

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ValladolidLALIGA Fashion Night sirvió para desvelar la ropa con la que 38 equipos de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion participarán en la Jornada Retro, que, en el caso de la categoría de plata, tendrá lugar del 10 al 13 de abril. El Real Valladolid, jugará el lunes 13 de abril a las 20.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla frente a la SD Éibar, presentó una recreación inspirada en la segunda equipación de las temporadas 1991/1992 y 1992/1993.

Se trata de una camiseta en su momento de Front Runner con la publicidad de Helios. Una equipación morada con motivos violetas, poblando de esta manera la camiseta del color característico del Pucela. Ahora, es de la marca italiana Kappa y con la publicidad de Estrella Galicia integrada en la misma.

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El club blanquivioleta anunció la camiseta con un vídeo con Peter Federico González, Sergi Canós Tenés y Julien Ponceau como jugadores que posaron con esta nueva indumentaria que se pondrán en unas semanas sobre el césped del feudo blanquivioleta. Además, la gran sorpresa llegó al ser presentada el pasado jueves en la Madrid Fashion Week. En el caso del Pucela, fue la última de las 38 en conocerse, y fueron dos hombres los que ejercieron de modelos. Por un lado, el exconcursante vallisoletano de Operación Triunfo Iván Rojo. Por el otro, Yulen Pereira, esgrimista olímpico con España, ganador de una plata y un bronce en los Europeos de 2014 y 2024. Además, éste último saltó al panorama de la prensa rosa tras participar en Supervivientes y por haber sido pareja de Anabel Pantoja.

Esta camiseta retro ha tenido mucha aceptación en la tienda web del Real Valladolid, donde ya ha estuvo a la venta en los primeros días y se tardó pocos minutos el primer día y menos de una hora el segundo en agotarse todas las tallas durante este período a pesar del precio de 85 euros más otros cinco de gastos de envío. En la tienda física saldrá a la venta a partir del próximo viernes 27 de marzo, pero con unidades muy limitadas, ya que la propia entidad ha especificado que los aficionados sólo se pondrán comprar unas 500. Unos seguidores que, en líneas generales, se han enamorado de la equipación y así lo expresaron en redes sociales, concretamente en sus cuentas de Twitter: