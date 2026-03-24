Adrián Gómez Sánchez 24 MAR 2026 - 15:27h.

El Real Valladolid cambiará Kappa por Reebok la próxima campaña

La última en salir y con dos modelos sorpresa del famoseo: así es la camiseta retro del Pucela

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ValladolidEn tiempos de camisetas retro por la jornada especial de LALIGA del mes de abril, el Real Valladolid ya mira a la próxima temporada. El club blanquivioleta finaliza su contrato con Kappa en verano de 2026 y ya tiene cerrada su marca de ropa para las equipaciones de la próxima temporada, habrá que ver en qué categoría del fútbol nacional.

Y es que, como ha podido saber ElDesmarque, el Pucela tiene un acuerdo con Reebok para que se convierta en el proveedor textil a partir de la próxima campaña. La marca estadounidense, de origen inglés, ha elegido al Real Valladolid para regresar al fútbol español casi tres décadas después. Así, los pucelanos dejarán atrás, tres años después, su vestimenta con Kappa para dar paso a la firma angloamericana a partir del próximo curso.

Reebok es una marca que ha estado siempre relacionada con el ámbito deportivo, aunque en la retina del fútbol nacional queda bastante atrás. De hecho, habría que remontarse a la temporada 1998/1999 para recordar una camiseta de un equipo de LALIGA con esta marca en el pecho, la del Club Atlético de Madrid. La entidad colchonera la llevó varias campañas, algo que, incluso, se extendió a las butacas del Estadio Vicente Calderón. Además, a esto hay que sumarle que fue la marca que vistió a Iker Casillas en sus guantes y también a leyendas del fútbol como Andriy Shevchenko, Thierry Henry o Ryan Giggs.

También ha vestido a equipos míticos del fútbol inglés como el Liverpool FC y el Bolton Wanderers, y a otros del fútbol europeo como el Sporting Clube de Portugal en el pasado. También, a selecciones como Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Panamá. Ahora se encuentra más relacionada con el fútbol mexicano y sudamericano en conjuntos como Xolos de Tijuana (México), Once Caldas, Independiente de Medellín y América de Cali (Colombia), Unión Española (Chile) y Botafogo FR (Brasil) junto a equipos de categorías no principales del fútbol inglés como el Charlton Athletic.