Adrián Gómez Sánchez 23 MAR 2026 - 15:24h.

CD Mirandés 2-1 Real Valladolid: petardazo y lesiones ante el colista

Se esperan más de 31.000 localidades

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Valladolid¿Será la definitiva? Parece que las mejoras en el Nuevo Estadio José Zorrilla están más cerca de producirse que nunca. La propia entidad pucelana ha presentado esta mañana en el césped del propio recinto un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid para determinar el esquema básico de colaboración para la mejora y uso del Estadio José Zorrilla. Todo esto se ha escenificado en una rueda de prensa conjunta en la que ha estado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el copresidente del Pucela, Gabriel Solares.

El alcalde de la ciudad ha explica el porqué de la reforma en este momento: "Queremos que el Estadio pueda dar respuesta en otros ámbitos deportivos y también en lo cultural. Hemos vivido un tiempo incierto y de cambio de propiedad. Ya todo asentado, tenemos claro todo lo que queremos. Como candidato dije que había que llevar a cabo una serie de actuaciones. Si no lo hemos hecho ha sido por esa incertidumbre con el cambio de propiedad".

Carnero ha desgranado los detalles de esta reforma, sin unos plazos fijos: "Queremos que el Estadio José Zorrilla sea un estadio de referencia adaptado a los requerimientos de la RFEF y de la UEFA. Los compromisos son el cerramiento del Fondo Sur, que lo asumirá el Ayuntamiento, ganando cerca de 4.000 localidades; el Club acometerá el resto de obras interiores para mejorar las zonas de hospitalidad. Nos damos 24 meses para licitar el convenio del proyecto. Las obras de cerramiento del Fondo Sur comenzarán en el año 2027, mientras que las obras del Club en el interior empezarán este mismo verano. En Pinar de Jalón se ejecutará la cesión de una serie de parcelas para una segunda concesión".

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Obras interiores ya y ambas instituciones de la mano

El mexicano ha explicado los tres pilares fundamentales de este proyecto, con el foco puesto en el feudo blanquivioleta: "El Ayuntamiento ha sido muy respetuoso con los tiempos para entender todo lo que queríamos acometer. Lo más visible e importante es el cerramiento del Fondo Sur. Este proyecto contempla tres pilares: Estadio, Anexos y Pinar de Jalón. El principal es Zorrilla, un símbolo de orgullo para todos los vallisoletanos, el edificio público más visitado de Castilla y León".

"Nosotros mejoraremos el interior del Estadio. Hay necesidades que debemos cubrir, principalmente en Tribuna Oeste y Fondo Norte. Esto nos permitirá realizar eventos empresariales, culturales, artísticos... El cerramiento del Fondo Sur aumentará la capacidad total de Zorrilla hasta los 31.500 o 32.000 espectadores. También invertiremos en los Anexos para mejorar el día a día del primer equipo. Durante el cerramiento del Fondo Sur se verán afectados los abonados de las filas de arriba del actual Fondo Sur, que habrá que reubicar. Este proyecto se va a hacer, lo van a ver los vallisoletanos. Empezaremos este verano con las obras interiores en las zonas norte y oeste", ha añadido el copresidente.

En cuanto al Alcalde, ha cerrado su intervención puntualizando: "No me atrevo a dar una fecha concreta de inicio de las obras del cerramiento del Fondo Sur, pero sí que será en 2027. La inversión irá en función de las necesidades".