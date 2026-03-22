Adrián Gómez Sánchez 22 MAR 2026 - 19:20h.

2-1 ante el Mirandés en Anduva

Convocatoria del Real Valladolid en Anduva: no llega uno de los lesionados

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ValladolidHacía un mes, desde antes de la llegada de Fran Escribá, que el Real Valladolid no conocía la derrota. Con el técnico valenciano el equipo blanquivioleta no había perdido y ya vuelve a saber lo que es caer con todas las de la ley. En el campo del colista y con una tétrica segunda mitad, el Pucela ha frenado su progresión y se queda sólo cinco puntos por encima del descenso.

El entrenador ha analizado el partido desde el prisma del descontento con su equipo por la versión ofrecida: "No quedo satisfecho en general con nada del partido, tampoco creo que hayamos hecho especialmente las cosas mal en algo. Te quedas con ese gol antes del descanso cuando has tenido el 0-2, ha podido ser la clave de un partido que teníamos que haber disputado mejor. Cuando ha llegado el 0-1 estábamos bien y, en una acción que presionamos demasiado, nos hacen el empate. Hay cosas que no nos han gustado, no sólo en la segunda parte, sino también en la primera. En la segunda, la sensación era de que no nos generaban peligro, pero nosotros tampoco. Teníamos que haber llegado al descanso con el 0-1, íbamos con la mentalidad de ganar el partido. Pese a que el rival no esté en buena clasificación, es un campo complicado, sabíamos que la dificultad del partido iba a ser grande".

"El partido no es bueno. No hemos estado bien. Marcos André ha notado algo en la rodilla y de Garriel todavía no puedo decir nada. Hemos mejorado la eficacia ofensiva, pero no la defensiva", ha añadido. El entrenador puso el foco en la efectividad defensiva: "Desde que estoy yo aquí llevamos 10 goles a favor y 9 en contra, una barbaridad. Encajas goles y no sabes qué hacer, hemos cambiado muchas cosas, pero las estadísticas defensivas no las hemos mejorado y seguimos encajando demasiados goles. Es un tema colectivo, si nosotros no encajamos lo normal es ganar porque vamos a hacer goles, pero si encajamos dos o tres es muy complicado".

A pesar de la derrota, Escribá ha sido claro: "El resultado no nos saca del camino, no necesitamos toques de atención, dije que me gustaría ganar todos los partidos". Y ha concluido su rueda de prensa haciendo un llamamiento a la afición: "Aunque hoy les hayamos decepcionado, la idea es que siga el Real Valladolid que les ha enganchado. Vienen dos partidos importantes en las próximas semanas y los necesitamos".