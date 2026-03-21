Adrián Gómez Sánchez 21 MAR 2026 - 10:49h.

La iniciativa de los jugadores del Real Valladolid para hacer piña: Torrente, presidente

Recupera efectivos en Miranda

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ValladolidTras la victoria ante el CD Leganés en en Nuevo Estadio José Zorrilla, el Real Valladolid afronta un partido vital en sus aspiraciones para la salvación, más tras la derrota de la SD HUesca ante la UD Almería que abrió la trigesimoprimera jornada de LALIGA Hypermotion. Los de Fran Escribá tienen la opción de ampliar aún más la ventaja con los puestos de descenso y, para ello, se enfrentarán a un CD Mirandés que está ante su última bala para engancharse a la permanencia.

Para este encuentro, el entrenador blanquivioleta cuenta con varios regresos a la convocatoria y con la baja de Guilherme Fernandes, que da una nueva opción en el once a Álvaro Aceves: "Salvo Guilherme, el resto están entrenándose bien. Garriel y Clerc estarán seguro, David Torres posiblemente esté y con Ohio vamos a esperar una semana. Contra el Leganés, Aceves no tuvo que intervenir mucho, pero estuvo muy seguro y metido en el partido. Tuvo desplazamientos en largo muy buenos, como el que dio origen al segundo gol. No esperaba otra cosa, confío mucho en él".

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Además, Escribá no quiso dar pistas sobre su alineación inicial, tampoco a sus futbolistas, para que estén todos conectados: "Sí me planteo cambiar algo en la alineación. Mala señal si la plantilla sabe el once el martes. No me gusta tener uno fijo, quiero que todos se sientan con la opción de jugar. Hay partidos que te piden un tipo de jugador y otros, otro. El once de este domingo no va a estar condicionado porque luego tengamos tres partidos en siete días. El siguiente sí es posible que esté afectado por eso".

Partido trampa y delanteros a los que se les caen los goles

El encuentro del domingo a partir de las 18.30 horas en el Estadio de Anduva se antoja más complicado de lo que parece y, de eso, ha querido concienciar Fran Escribá a su plantilla: "Me daría miedo que los jugadores pensaran que el partido del domingo es sencillo. Lo hemos hablado en el vestuario. Los resultados del Mirandés son engañosos. Vamos con todas las alertas. Tenemos que entrar con la intensidad que van a entrar ellos. Es un equipo que genera mucho y es muy versátil".

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Marcos André de Sousa y Juanmi Latasa se han reencontrado con el gol y el técnico explica que no hay un motivo aparente, simplemente se debe a su nivel: "No he dado nada a los delanteros, simplemente es que son buenos. Lo único que tienes que preocuparte es que les lleguen muchos y buenos balones, algo que, poco a poco, también estamos mejorando".