Agencia EFE Redacción Valladolid 22 MAR 2026 - 18:52h.

Jornada 31 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl CD Mirandés se llevó (2-1) un partido de carácter ante el Real Valladolid tras imponerse en el Estadio de Anduva en un encuentro en el que se adelantó el equipo pucelano, pero en el que el conjunto jabato no dejó de creer y terminó dando la vuelta al marcador para seguir pensando en que la salvación, que está a nueve puntos, es posible.

El choque arrancaba con susto para los locales y el partido entraba en una fase de ida y vuelta hasta que el Real Valladolid encontraba premio a balón parado en un centro de Iván San José, Chuki y remate de Juanmi Latasa para poner el 0-1 y silenciar momentáneamente Anduva. Aun así, el Mirandés no se descomponía y, antes del descanso, llegaba el empate (1-1) en un centro medido de Toni Tamarit y cabezazo de Unax del Cura al fondo de la red.

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Remontada y derrota

El segundo tiempo arrancaba con contratiempos para ambos equipos. Marcos André de Sousa tenía que retirarse lesionado y, poco después, también Unax abandonaba el terreno de juego tras un duro choque. El Pucela daba un paso adelante tras el descanso, dominando por momentos y Chuki volvía a intentarlo, pero Juanpa Palomares respondía con seguridad. También lo probaba Sergi Canós Tenés, aunque su disparo se marchaba desviado.

El Mirandés resistía y también generaba. De hecho, Rafel Bauzà estaba cerca de adelantar a los suyos, pero Álvaro Aceves firmaba una gran parada para mantener el empate. La igualdad del partido se rompía definitivamente en el minuto 84. Bauzà filtraba un gran balón al espacio y Carlos Fernández definía con una sutil picada para hacer el 2-1.

El Real Valladolid se volcaba en busca del empate en el añadido, pero volvía a aparecer Juanpa, que incluso salvaba con la cara un remate a bocajarro tras centro lateral. Aunque el Mirandés aún podía ampliar la ventaja, Ali Houary no encontraba portería en un mano a mano claro y el encuentro terminaba con victoria para los locales.