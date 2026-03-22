Adrián Gómez Sánchez 22 MAR 2026 - 19:06h.

Derrota en el campo del colista

Convocatoria del Real Valladolid en Anduva: no llega uno de los lesionados

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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la derrota (2-1) ante el CD Mirandés en la trigesimoprimera jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio de Anduva.

Álvaro Aceves (6,5): Sacó un buen pie para salvar el primer gol. Realizó varias buenas intervenciones consecutivas y poco más pudo hacer en los tantos anotados.

Iván Alejo (3,5): Algo lento. El equipo sufrió por su banda y salió en la foto del primer gol porque no llegó ni a molestar a su marca. Demasiado apático, fue cambiado en el 83 por Clément Michelin.

Pablo Tomeo (3): Salió en la foto del segundo gol encajado y perdió la espalda en varias ocasiones.

Ramón Martínez (2): Cometió una falta que bien pudo ser penalti. Poco contundente y con muchas dudas en el perfil zurdo.

Iván Garriel (6,5): Firmó una gran primera parte. Puso un muy buen centro a Juanmi Latasa. Tuvo buenas incorporaciones al ataque. Pidió el cambio por lesión en el minuto 65. Le sustituyó Carlos Clerc.

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Stanko Juric (5): Ganó cuatro de cinco duelos y tuvo ocho recuperaciones. Perdió el centro del campo, junto a Julien Ponceau, en muchos momentos de la segunda parte.

Julien Ponceau (4,5): Puso un balón de gol a Marcos André de Sousa y el delantero brasileño la falló. Perdió el centro del campo, junto a Juric en muchos momentos de la segunda parte. Se echa en falta más presencia suya en ataque. Fran Escribá le cambió en los instantes finales. Fue cambiado por Víctor Meseguer.

Iván San José, Chuki (7): Puso un gran balón desde la esquina a Latasa nada más comenzar y, posteriormente, otro magnífico para el gol del delantero.

Juanmi Latasa (6,5): La tuvo de cabeza y se encontró con la buena respuesta de Juanpa. Volvió a marcar por tercera jornada consecutiva con un buen cabezazo. La tuvo de cabeza y se le marchó fuera en la segunda parte, aunque Carlos Muñiz Muñoz señaló falta. Hizo la guerra por su cuenta y le sirvió de poco.

Marcos André de Sousa (3,5): Falló una clarísima por intentar regatear al portero, imperdonable. Fue cambiado por lesión por Peter Federico González.

Sergi Canós Tenés (4,5): La tuvo desde la frontal y se le marchó fuera. Dejó su lugar en los minutos finales a Vegard Erlien.

Desde el banquillo

Peter Federico González (4,5): Entró por el lesionado Marcos André. No estuvo mal, pero no sirvió de mucho. La tuvo y erró. Acabó cometiendo una falta que le costó la tarjeta.

Carlos Clerc (6,5): Sustituyó al lesionado Garriel. Puso un buen centro que casi acabó en gol en propia puerta. Ganó casi todos sus duelos y se incorporó bien al ataque.

Víctor Meseguer (s/c): Entró por Ponceau. Poco pudo aportar en los minutos que estuvo sobre el césped.

Clément Michelin (s/c): Sustituyó a Iván Alejo. Poco pudo aportar en los minutos que estuvo sobre el césped.

Vegard Erlien (s/c): Apenas tocó la pelota desde que salió al campo por Sergi Canós Tenés.