Jesús Pérez Baraja 22 MAR 2026 - 15:24h.

Cuatro puestos y 12 puntos de diferencia

La iniciativa de los jugadores del Real Valladolid para hacer piña: Torrente, presidente

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ValladolidEl CD Mirandés y el Real Valladolid se van a enfrentar este domingo a partir de las 16.15 horas en el Estadio de Anduva de la ciudad burgalesa en el partido correspondiente a la Jornada 31 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Mirandés

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores, con las bajas de los lesionados Pablo López y Alberto Marí, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial Toni Tamarit, Javi Hernández, Ali Houary, Salim El Jebari y Unax del Cura, ya se sabe el once del Mirandés.

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Antxon Muneta apuesta por un 1-4-4-2, introduciendo cuatro cambios respecto a la derrota (0-2) ante el Cádiz CF en el Estadio de Anduva de la localidad mirandilla el pasado fin de semana. De esta manera, entran Fernando Medrano por Hugo Novoa en el lateral derecho, Unax del Cura por Ali Houary en el centro del campo, Toni Tamarit por Nikola Maras en ataque y Salim El Jebari por Siren Diao en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador vasco: Juanpa Palomares; Fernando Medrano, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Diego Sia; Toni Tamarit, Unax del Cura, Selvi Clúa, Rafel Bauzá; Javi Hernández, y Salim El Jebari.

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Alineación del Pucela

Después de conocer una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados David Torres, Noah Ohio, Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo como portero suplente, ya se sabe la alineación del Pucela.

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Fran Escribá apuesta esta vez por un 1-4-4-2, introduciendo un cambio respecto al triunfo (3-2) contra el CD Leganés en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana. De esta manera, entra Juanmi Latasa por Peter Federico González en el ataque.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Pablo Tomeo, Ramón Martínez, Iván Garriel; Iván San José Chuki, Stanko Juric, Julien Ponceau, Sergi Canós Tenés; Marcos André de Sousa, y Juanmi Latasa.