Adrián Gómez Sánchez 25 MAR 2026 - 22:05h.

Marcos André y Garriel fueron cambiados por molestias

CD Mirandés 2-1 Real Valladolid: petardazo y lesiones ante el colista

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid pagó un duro peaje en su visita al Estadio de Anduva. Aparte de la derrota, primera de Fran Escribá como blanquivioleta, los pucelanos vieron como dos de sus futbolistas titulares se marcharon tocados del feudo del CD Mirandés. Se trata del delantero brasileño Marcos André de Sousa y el lateral izquierdo vallisoletano Iván Garriel. Ambos tuvieron que ser cambiados y se marcharon doloridos del césped.

Marcos André se lesionó intentando regatear a Juanpa Palomares en una acción en la que se quedó sólo delante del guardameta local y no fue capaz de lanzar a portería. A la salida de este regate fallido, el ariete hispanobrasileño apoyó mal su pierna y se quejó bastante de su rodilla, que ya tenía maltrecha tras un golpe con Alfonso Herrero ante el Málaga CF. No tenía buena pinta, ya que se marchó sin apoyar, y el Club comunicó que sufrió una afectación meniscal y se va a llevar a cabo un tratamiento conservador durante las próximas semanas. Su regreso dependerá de su evolución.

El equipo vallisoletano aguantó con 10 futbolistas dos minutos hasta el descanso y encajó el gol del empate, pero ya en la segunda mitad se produjo otra dolencia importante, la del vallisoletano Garriel. El lateral izquierdo se quejó de molestias musculares tras un apoyo. Esto requirió de las asistencias médicas y el jugador fue sustituido por Carlos Clerc tras 67 minutos de juego. La entidad destaca que el lateral es duda para la cita del sábado frente al Burgos CF.

Guilherme, al margen

Para la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion en el Nuevo Estadio José Zorrilla, el Pucela tampoco podrá contar con Peter Federico González, que, además de estar convocado con la selección de República Dominicana, vio la quinta amarilla contra el Mirandés.

Por su parte, Guilherme Fernandes ya volvió a entrenarse, aunque al margen del grupo. Tampoco estuvo en la sesión a puerta abierta de la semana Pablo Tomeo, con molestias musculares. Una jornada que empezó en el gimnasio, donde los jugadores trabajaron antes de saltar a los Campos Anexos con la presencia de Álvaro de Pablo, Hugo Mantecón y Hugo San, del Real Valladolid Promesas.