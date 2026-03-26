Pablo Sánchez 26 MAR 2026 - 10:24h.

Lalo Arantegui conoce el requisito de Jaume Jardí y el Zaragoza se posiciona en un fichaje abierto

Varias operaciones, pendientes del mismo requisito

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El último tropiezo del Real Zaragoza frenó su escalada en la clasificación. Las dos victorias seguidas de los de David Navarro acercaron el objetivo de la salvación, aunque de nuevo la distancia se amplía a seis puntos. Mantener la categoría es clave para el devenir de la entidad en todos los sentidos. Solo en lo deportivo, un descenso supondría la libertad de la inmensa mayoría de la plantilla de elegir su destino. Entre ellos hasta los llegados en el mercado invernal, como es el caso de Mawuli Mensah.

Mensah llegó a Zaragoza en invierno procedente del Betis. Firmó hasta el final de temporada con opción a ampliar dos años más su contrato. Tal y como informa El Periódico de Aragón, la salvación del equipo es requisito indispensable para que esta vinculación pueda seguir existiendo. Si el Zaragoza desciende, Mensah quedará libre. Si logra salvarse, el contrato se extenderá hasta 2028 de manera automática.

Desde su llegada al Zaragoza, Mawuli ha jugado casi 400 minutos repartidos en seis encuentros. Es uno de los fichajes de invierno que más minutos acumula y todos esperan que sea importante en el tramo decisivo. También que pueda seguir siéndolo más allá de la actual temporada.

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A vueltas con un portero

Mientras el Zaragoza pelea por la salvación sobre el terreno de juego, en las oficinas se sientan las bases del futuro. Lalo Arantegui, desde su llegada, está acometiendo cambios internos y dotando al club de gente de la casa. Además de renovar a varios futbolistas del filial, también sondea el mercado en busca de futuribles. Diego Fuoli, portero del Sabadell, es uno de ellos.

El Periódico de Aragón adelantó que el Zaragoza anda tras este fichaje, aunque para ello también es indispensable mantener la categoría. Solo si el equipo se salva, el club se lanzará a por su fichaje.