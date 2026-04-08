Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 19:47h.

El Camp Nou será el escenario del tercer asalto del Barcelona-Atlético

Los posibles rivales de Barcelona o Atlético de Madrid en semifinales de Champions League

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Barcelona y Atlético de Madrid vivirán esta noche el segundo asalto de su 'trilogía' particular en apenas semana y media. El pasado domingo, el equipo culé se llevó los tres puntos del estadio Metropolitano con un gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, tanto Hansi Flick como Diego Pablo Simeone son conscientes de que el duelo de esta noche no tendrá nada que ver con el del fin de semana, pues las aspiraciones del Atlético de Madrid en LALIGA son diferentes a la Champions y sacará a un once totalmente diferente.

Alineación confirmada del FC Barcelona

Para el encuentro europeo, Hansi Flick tendrá que tener cuidado, pues cuenta con varios jugadores apercibidos de sanción, todos ellos habituales titulares.

Aun así, el técnico alemán ha salido con un once de gala para la Champions League. En portería ha optado por el habitual Joan García, con una defensa formada por Jules Koundé y Cancelo en los laterales y Pau Cubarsí y Gerard Martín en la zaga central.

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El centro del campo estará formado por Pedri y Eric García, las pocas opciones con las que cuenta Flick tras las múltiples bajas. Dani Olmo ejercerá como mediapunta, por detrás de un tridente formado por Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

De esta forma, el once del FC Barcelona está formado por Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García, Dani Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.

Alineación confirmada del Atlético de Madrid

Como hemos mencionado anteriormente, Diego Pablo Simeone ha optado por un once muy diferente respecto al del pasado sábado, incorporando a varios de los habituales titulares.

Juan Musso comenzará bajo los palos, ya que Jan Oblak no ha entrado a tiempo en la convocatoria. Había muchas dudas en la defensa, pero finalmente se ha decantado por Nahuel Molina y Ruggeri en los laterales, con Le Normand y Hancko como centrales.

Koke y Marcos Llorente formarán el doble pivote en el centro del campo. Eso sí, Antoine Griezmann será su gran apoyo, ya que el galo se moverá por todo el campo. Giuliano Simeone ocupará la banda derecha, mientas que Lookman hará lo propio en la izquierda. Para la delantera, el argentino ha confiado en Julián Álvarez.

Así, Simeone saldrá al Camp Nou con Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Marcos Llorente, Lookman, Giuliano Simeone; Griezmann y Julián Álvarez.