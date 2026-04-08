Los posibles rivales de Barcelona o Atlético de Madrid en semifinales de Champions League

Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 16:08h.

Este miércoles, primer asalto

El Big Data predice las opciones del Real Madrid en Champions tras la derrota ante el Bayern

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Barcelona / MadridEnemigos íntimos. FC Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras cuatro días después de lo ocurrido en el Metropolitano. Este miércoles, el escenario será el Camp Nou y la música que sonará será la de la UEFA Champions League. Azulgranas y colchoneros, en una previa caliente por la polémica arbitral liguera, afrontan el primer envite de la eliminatoria de cuartos de final.

Datos a tener en cuenta en estos cuartos de final

Desde el regreso el pasado noviembre al remodelado recinto ubicado en el barrio de Les Corts, el equipo catalán cuenta por victorias los catorce partidos que ha disputado como local: diez de LaLiga, tres de 'Champions' y uno de Copa del Rey con un balance de 47 goles a favor (3,35 por partido) y 9 en contra. Datos que permiten ser optimista al conjunto de Hansi Flick, cuyo principal objetivo es sacar rédito del 'factor' Camp Nou para afrontar con ciertas garantías el partido de vuelta, que se disputará el 14 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano.

Los precedentes esta temporada contra el Atlético sonríen al Barcelona. Ganó (1-2) hace tres días en Madrid para dejar encarrilado el título de Liga, se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey hace un mes (3-0) y en diciembre sumó un triunfo solvente (3-1) en la primera vuelta. El único lunar contra el equipo de Simeone fue el 4-0 en la ida de semifinales de la competición del KO.

Sin embargo, las dos últimas veces que ambos clubes han coincidido en la 'Champions' la balanza se decantó a favor de los 'colchoneros'. Fue también en los cuartos de final de las temporadas 2013-2014 y 2015-2016. La ida de ambas eliminatorias también se disputó en Barcelona.

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Los posibles rivales en semifinales de FC Barcelona o Atlético de Madrid

El pasado martes comenzó a vislumbrarse el posible rival de Barça o Atleti en unas hipotéticas semifinales del torneo. Ubicados en el lado derecho del cuadro, azulgranas y colchoneros, siempre y cuando superen los presentes cuartos de final, quedarían emparejados con Arsenal o Sporting de Portugal como último obstáculo hacia Budapest.

En el encuentro de ida, los ingleses lograron una mínima ventaja sobre los lusos gracias a un inconmensurable David Raya (0-1). El próximo miércoles 15 de abril, el Emirates Stadium dictará sentencia con Barcelona o Atlético ya esperando rival.