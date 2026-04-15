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Raphinha irrumpe en zona mixta para hablar de "robo" y se encara con la afición del Atlético en el césped

Raphinha se pica con la afición del Atlético en el Metropolitano
Raphinha se pica con la afición del Atlético en el Metropolitano. Dazn
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Raphinha ha sido, sorprendentemente, uno de los jugadores del FC Barcelona que ha pasado por la zona mixta del Metropolitano tras caer ante el Atlético de Madrid. Y eso que no jugó ni un solo minuto por lesión. El brasileño habló con la prensa de su país, pero no se acercó a las radios ni a los medios nacionales. Todo ello después de encararse con la afición rojiblanca.

Tras el encuentro, con el Barça ya eliminado de la Champions League y acercándose a saludar a sus aficionados al Fondo Norte del recinto madrileño, el atacante tuvo sus más y sus menos con la hinchada colchonera. Tal y como captaron las cámaras de Dazn, dijo a la afición atlética que caerían eliminados en semifinales. "En la siguiente, para afuera", expresó mientras miraba a la grada.

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Luego llegó su paso por zona mixta, vestido con el chándal del club tras ver el partido desde la grada por lesión. Fue escueto, pero directo: "Para mí ha sido un partido robado".

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"El arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron", expresó del futbolista ante los medios de su país, acordándose de la mano de Pubill y la roja a Pau Cubarsí en el partido de ida y, probablemente, de la roja a Eric García en este encuentro de vuelta.

Raphinha, tras el Atlético-Barcelona
Raphinha, tras el Atlético-Barcelona. Cordon Press
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