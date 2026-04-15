Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 08:25h.

El portavoz y concejal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid no se quiso perder el encuentro

Los tres palos de Gavi al Atlético de Madrid tras caer eliminado: "No es ni amarilla"

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El Atlético de Madrid se cargó al FC Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League, aunque al término del partido se desató la polémica. Raphinha se encaró con la afición colchonera y definió como "robo" la derrota barcelonista. Algo que Juan Musso le recriminó en el post partido y que ha provocado burlas entre los rojiblancos. En este sentido, uno de los que sí celebró la clasificación en el Metropolitano es Javier Ortega Smith, fundador de VOX y actual portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Y es que el político, a quien se le ha podido ver en diversas ocasiones y a quien se le ha podido ver con cierta frecuencia en el estadio atlético, celebró el triunfo del conjunto rojiblanco publicando una foto desde su asiento, mientras todavía estaba en juego el descuento del partido. La instantánea venía acompañada de un breve mensaje de alegría: "Retumba el ¡Que Viva España! en el Metropolitano. ¡Enhorabuena, colchoneros!", celebraba Javier Ortega Smith en sus diferentes cuentas en redes sociales.

Este post ha causado numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Desde los que apoyan al Atlético y agradecen la presencia de un político importante del Ayuntamiento de Madrid, hasta aficionados rojiblancos que no comulgan con sus ideas políticas y por eso no les parece bien que esté en el Metropolitano viendo a su equipo.

No es la primera vez que se le ve en momentos importantes con el Atlético de Madrid. Y es que, por ejemplo, también estuvo presente en el día que el club rojiblanco levantó LALIGA 2020/21, o en el recibimiento al Atlético de Madrid femenino en el Ayuntamiento tras levantar el título de la Copa de la Reina en 2023. Asimismo, recientemente se le ha podido ver junto a Diego Pablo Simeone en el Cristo de Medinaceli. "Partido a partido, penitencia a penitencia", afirmaba.